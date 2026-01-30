30.01.2026 | 10:42

Свалиха трите най-големи пиратски сайта в България

"Замунда", "Арена" и "Зелка" сай офлайн след международна акция на Европол, ГДБОП, американски служби, ДАНС, следствието и прокуратурата

Трите най-големи сайта за пиратско съдържание у нас – Замунда, Арена и Зелка, бяха свалени при международна акция на Европол, ГДБОП, американски служби, ДАНС, следствието и прокуратурата.

От съобщенията на трите сайта става ясно, че причината за спирането им е съдебна заповед, издадена в САЩ, съобщава „24 часа“.

„Този домейн е иззет от Службата за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност (Homeland Security Investigations) като част от международна операция, в съответствие със съдебна заповед, издадена от Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на щата Мисисипи“, гласи текстът на банер, който се вижда при опит да се влезе в някой от трите сайта.

Те действаха като торент тракери и предлагаха всякакво съдържание – филми, музика, игри, програми и др. Преди време българските власти заявиха, че са били „образувани досъдебни производства“ за „престъпления срещу интелектуалната собственост и данъчни престъпления“ срещу въпросните платформи.