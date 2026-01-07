07.01.2026 | 10:43

Тъжно: Възрастни хора мръзнат по тъмно за първите пенсии в евро

Старците чакат на студ пред пощите и банките, за да получат не просто някакви пари - а пенсиите си, заработени с десетилетия труд, е показателно. Част от хората бедстват финансово

Започна изплащането на първите пенсии в евро. От МВР взеха допълнителни мерки за охрана. Около пощите и банките има засилено полицейско присъствие.

В малките и отдалечени населени места към полицията се присъединяват екипи на Жандармерията.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще продължи до 20 януари. Пенсиите са превалутирани по утвърдения курс. Над 60% от пенсионерите получават парите си по банков път. Останалите разчитат на пощенските станции.

Още в ранните часове по тъмно и преди началото на работния ден, пред пощенски клонове из страната се образуваха опашки от възрастни хора.

В страна от Европейския съюз, в 2026 година, възрастни да чакат на тъмно и студ пред пощите и банките, за да получат не просто някакви пари – а пенсиите си, заработени с десетилетия труд, е показател за дълбок социален проблем.

Част от българските пенсионери буквално броят монетите си пред гишето. А това, че те се редят с часове за пенсиите си, навява на заключение, че не разполагат с финансови средства кеш и живеят от месец за месец чисто парично.