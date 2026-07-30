30.07.2026 | 22:30
Теодор Ушев ще прави анимация в България, само ако правителството на Румен Радев падне
Още една причина да дадем шанс на новата власт

Българският аниматор, графичен дизайнер и режисьор Теодор Ушев заяви, че ще реализира част от новия си пълнометражен анимационен филм “Light boxes” в Бургас, но само ако сегашното правителство, водено от Прогресивна България, падне.

“Аз при тези икономически условия в България не инвестирам и не започвам бизнес. Приемете го така – икономическата и културна обстановка в България не позволяват развитието на подобно начинание. Ако трябва, ще чакам до 2029-а (надявам се да го свалите преди това). Т.е. – ако това правителство не си отиде, ще правим само специалните ефекти накрая на филма. Аз няма да си губя времето с некадърници-администратори, които само пречат”, пише в социалните мрежи Теодор Ушев, който е известен с пиперливия си изказ и често предизвиква противоречия в обществения живот.

Идеята е да се изгради студио за анимация, в което творците да работят. Сценарият за филма е готов, студиото също е на финалната права, но екипът се нуждае от допълнително финансиране.

“Light boxes” е копродукция на кино-литературния фестивал Cinelibri и се осъществява в партньорство с Националния филмов център, както и с подкрепата на Канада, Франция, Белгия и Полша. Лентата ще е съчетание между игрален филм и стоп-моушън куклена анимация. Заглавието се опира на сюжета на романа на американския писател Шейн Джоунс със същото име, който разказва за войната и преминаването през премеждията, които тя изправя пред героите.

Теодор Ушев живее от години в Монреал, Канада, но често се връща в България за участия в различни форуми, фестивали и симпозиуми. Анимациите му печелят множество международни признания, включително и номинация за Оскар за късометражния анимационен филм „Сляпата Вайша“ по едноименния разказ на Георги Господинов.

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