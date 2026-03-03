03.03.2026 | 19:12

Терзиев уволни зам.-кмета по екологията Надежда Бобчева

Тя беше лансирана на поста от Зелените

Кметът на София Васил Терзиев уволни заместничката си по екологията Надежда Бобчева. Това става ясно от официално съобщение на Столична община.

Терзиев назначи на нейно място инж. Николай Неделков. Той става заместник-кмет по направление „Околна среда“ в рамките на въведената нова управленска структура на Столична община. Бившият директор на Столичния инспекторат встъпва в новата си длъжност на 4 март. Раздялата с досегашния заместник-кмет Надежда Бобчева е по взаимно съгласие.

Работата на инж. Неделков в Столичния инспекторат и по време на кризисния щаб показа професионализъм, принципност и ефективност. Затова му гласувам доверие да поеме направление „Околна среда“ в този важен момент за града“, коментирал кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра си.

В пост на самата Бобчева във Фейсбук, появил се минути след съобщението на общината, се казва, че тя напуска сама.

Промяната е част от усилията за засилване на оперативния и контролния фокус върху управлението на отпадъците и повишаване на ефективността в сектора. Темата „отпадъци“ изисква засилен, постоянен и оперативен контролен фокус, което налага адаптиране на управленския модел в направление „Околна среда“.

За инж. Николай Неделков

Николай Неделков е инженер-еколог с над десетгодишен опит в системата на Столична община в областта на контрола и управлението на отпадъците, разказват от общината. Започва работа в Столичния инспекторат през 2013 г. като старши инспектор, а впоследствие ръководи ключови звена, свързани с контрола на строителните отпадъци и противодействието на нерегламентираните засипвания.

В края на 2023 г. е назначен за директор на Столичния инспекторат. В тази роля инициира мащабна проверка на незаконните сметища на територията на София, при която са картографирани над 240 нерегламентирани терена. Под негово ръководство е засилен контролът върху извозването на строителни отпадъци и земни маси и са увеличени санкциите при установени нарушения.