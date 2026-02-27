27.02.2026 | 22:18

Тежка съдба в „Бригада Нов дом“! 77-годишен дядо сам отглежда четирима внуци в Русе: Сам съм… всички починаха

Историята силно докосва и водещата на предаването Мария Силвестър

Нова разтърсваща история в „Бригада Нов дом“ отвежда зрителите в Русе, където 77-годишният Христо Димитров сам отглежда четиримата си внуци. Възрастният мъж не крие, че животът му е изпълнен с тежки удари, но и с огромна любов.

„Казвам се Христо Димитров на 77 години. Бях футболист, стигал съм до европейско първенство за юноши в Белград. Живея сам с четиримата ми внуци, които възприемам като синове! Така съм щастлив, че ги гледам. Тежко е, ама…“, разказва дядо Христо със свито сърце.

Децата също се представят пред камерите.

„Аз съм Александър на 6 години“, казва най-малкият.

„А аз Григор на 15 години. В момента тренирам на лостове“, споделя по-големият брат.

„Казвам се Валентин на 19 години. Занимавам се със строителство“, разказва третият.

Най-големият – Ицо, е на 21 години и работи в Бургас, за да помага на семейството.

Тежката съдба ги сполетява рано. Баща им работил във фирма около две години, но не издържал на напрежението и починал в съня си. Майката се разболяла. След пожар в къщата социалните служби се намесили. Виждайки тежките условия, настанили децата при дядо им. Благодарение на него братята остават заедно, вместо да бъдат разделени в различни приемни семейства. До ден днешен дори не знаят какво се случва с майка им.

Малкият Сашо възприема дядо си като свой баща. А възрастният мъж признава с болка:

„Никой не ни помага. Сам съм. Всички починаха. Няма.“

Съпругата му е починала от рак през 2004 година – още един тежък удар, който той преживява сам.

„Всеки път си казвам, че съм видяла всичко и няма история, която да ме изненада. Всеки път се изненадвам, че историите ме хващат много силно и това е една от магиите на „Бригада нов дом“. Това ни кара да правим невъзможното, за да направим тези семейства щастливи“, споделя тя.

Историята на дядо Христо и неговите внуци е поредното доказателство, че любовта може да бъде по-силна от всяка житейска буря.