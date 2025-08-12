12.08.2025 | 13:15

Трагедия: 5-годишно дете се удави в басейн пред очите на майка си и вуйчо си

Семейството е родом от Стара Загора, но имали имот в несебърското село, където прекарвали голяма част от топлите дни

Снимката е илюстративна

Равда осъмна в шок и тъга след ужасяващ инцидент, разиграл се снощи в хотелски комплекс, намиращ се на ул. „Нептун“. Петгодишно дете от Стара Загора, дошло със семейството си да прекара лятото на морето, е загинало, удавено в басейна на комплекса.

Трагедията се е случила около 22:00 часа, когато детето, по неизяснени причини, е влязло във водата. На метри от него били майка му и вуйчо му, но всичко се е случило толкова бързо, че шанс за спасяване почти не е имало.

Собственик от съседен апартамент в комплекса разказа пред Флагман.бг, че детето било кротко, послушно и дори се страхувало от водата – никога не влизало само, без придружител. В нощта на инцидента не е имало пояс или плувки около него. Какво е накарало малчугана да се приближи и да влезе в басейна, остава загадка.

„Всички сме потресени. Това дете беше слънчице – винаги с усмивка, винаги близо до майка си. Знам, че са от Стара Загора, но притежават апартамент тук, майката е с адресна регистрация в Равда“, споделя със сълзи в очите жена, живееща в съседен апартамент.

Не е ясно дали в комплекса е имало охрана по това време. Комплексът е предимно с имоти на частни собственици, като поддръжката на сградите и зелените площи се извършва от наета фирма, но присъствието на спасител или нощен пазач не е потвърдено.

За семейството болката е неописуема. Летните дни в Равда, които трябваше да бъдат изпълнени с игри и смях, се превърнаха в най-мрачния кошмар – загубата на най-ценното, едно малко дете.