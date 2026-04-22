22.04.2026 | 9:57

Трагедия: Двама загинали и десетки са ранени в катастрофа с автобус при Малко Търново

"Ситуацията е критична, опитваме се да помогнем на хората", каза кметът Илиян Янчев

Трагичен инцидент с двама загинали и десетки ранени стана тази сутрин на 2 километра от ГКПП „Малко Търново“, съобщи Флагман БГ.

Автобус с украинска регистрация е свършил горивото, отбил е встрани от пътя, като пасажерите са слезли. В един момент возилото само е тръгнало назад. На място е убило двама, има и много ранени.

„Ситуацията е тежка. Опитваме се да помогнем на хората, на терен сме и правим каквото можем“ каза кметът на Малко Търново Илиян Янчев.

Кметът Илиан Янчев е създал спасителен център в града, където се настаняват оцелелите. Пострадалите са в болницата в граничния град. Има десетки с различни травми – счупени ръце, крака, травми на главите.

Официалната информация от МВР засега е оскъдна. От пресцентъра му потвърждават за инцидента, като уточняват, че има пострадали, без да конкретизират колко на брой, колко тежко и дали има загинали. В автобуса са пътували между 30 и 37 души, като не е изяснено чии граждани са. Инцидентът е станал малко след 7 ч. тази сутрин. Областната дирекция на МВР в Бургас съобщава пред „24 часа“, че ранените са 16, загиналите двама. Всички пътници и шофьорите са украински граждани.