23.03.2026 | 20:12

Тръмп е получил нервен срив заради войната в Иран

Ванс го знае. Военните го знаят. Кабинетът го знае. Медиите го знаят. Обществеността го знае, съобщи британският политик Джордж Галоуей

Британският политик Джордж Галоуей, известен със своите противоречиви възгледи и убеждения, заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не е в най-добра форма в момента.

Според него Тръмп е преживял нервен срив поради събитията в Близкия изток.

„Ванс го знае. Военните го знаят. Кабинетът го знае. Медиите го знаят. Обществеността го знае“, написа той, призовавайки за отстраняването му като държавен глава. Галоуей не уточнява откъде е получил тази информация, нито пък предоставя нещо по-съществено като доказателство.

Галоуей отдавна е известен със своите противоречиви изявления . Той многократно е обвиняван в антисемитизъм заради категоричната си антиизраелска позиция. През 2003 г. дори е изключен от Лейбъристката партия, защото призовава арабските страни да предприемат военни действия срещу британските и американските войски, планиращи нахлуване в Ирак.

Той беше обвинен и в две срещи с бившия иракски президент Саддам Хюсеин, който беше свален и екзекутиран след инвазията през 2003 г.

Самият Галоуей се наричаше ляв антиимпериалист и призна, че смята разпадането на Съветския съюз за „катастрофа“.

Той продължава активно да критикува Съединените щати, и по-специално Доналд Тръмп, за войната в Близкия изток, без да пести думи. Например, той обвини Съединените щати, че са ударили начално училище близо до Ормузкия проток. Припомняме, на 28 февруари ракета директно уцели училище „Шаджар-е-Тайеб“ в Минаб , в провинция Хормозган в южен Иран, разрушавайки бетонната му сграда и убивайки десетки момичета на възраст от седем до 12 години. Иранските медии съобщиха, че 168 души са убити, а други 95 са ранени.

Междувременно Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще спрат ударите срещу Иран за пет дни след „успешни“ преговори. Политикът обяви, че САЩ отлагат ударите по иранските електроцентрали с пет дни поради началото на преговорите. Президентът на САЩ нареди на армията да прекрати ударите. Пазарите реагираха незабавно на съобщението му, тъй като цените на горивата веднага започнаха да падат.

Axios: Среща между САЩ и Иран може да се проведе тази седмица в Исламабад

Тази седмица в Исламабад може да се проведе среща между представители на Съединените щати и Иран. Това твърди Axios, позовавайки се на израелски служител. Иранската делегация вероятно ще бъде водена от Мохамед Багер Галибаф, председател на парламента. Очаква се американската страна да бъде представена от Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, а евентуално и от Джей Ди Ванс.

По-рано президентът на Ислямска република Масуд Пезешкиан отрече всякакви преговори между Иран и Съединените щати в своя Telegram канал.