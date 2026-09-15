15.09.2026 | 12:00

Васил Жечев: Калушев изнасили мой съученик на 10 години!

Заради скандала Ивайло напуснал гимназия и завършил вечерно

бившият кадър на БНТ Васил Жечев, а сега редовен гост на Мартин Карбовски, разпространи поредната доста пикантна, но напълно неподкрепена с факти история за Ивайло Калушев. Той, разбира се, започна разказа си с плювки по адрес на ПП-ДБ и чак в края се сети, че всъщност има педофилска тема за разработване.

Жечев твърди, че Калушев-старши бил далеч по-запознат с интимния свят на сина си, и смята, че е знаел, че е хомосексуалист и че имал педофилски наклонности. Имало и много снимки, на които Калушев-старши бил заснет със сина си в компанията на голи момчета.

Едно събитие обаче сякаш преобръща живота на Калушев в тийнейджърските му години и вероятно става причина той да напусне Френската гимназия, където учил до 9-и клас. Като ученик той блудствал и анално изнасилил 10-годишно момче.

Васил уж разговарял през 2023 г. с вече порасналата жертва. От него узнал, че бащата на момчето ги бил заварил по време на сексуалния акт. Станало голям скандал, а насиленото момче избягало от дома си. Калушев-баща, който е бил сътрудник на Държавна сигурност с псевдонима Живко, опитал да избегне скандала. Той се договорил с родителя на насиленото дете да “вземе мерки и да изолира Ивайло”.

Калушев изчезнал за три седмици и като се върнал, твърдял, че бил в пещерата Духлата.

Той напуснал Френската гимназия и завършил средното си образование във 2-ро СОУ “Академик Емилиян Станев” в т.нар. вечерна гимназия едва през 1994 г., по това време вече бил почти 20-годишен, като средният му успех бил 4,61.

По български език имал четворка, по математика – тройка, и по физика – четворка.

Що се отнася до сексуалността на другите мъже – няма данни да са имали влечение към своя пол. Не са били семейни, единствено Пламен Статев е имал кратък брак преди години.

Хетеросексуални влечения въпреки безпрекословната му лоялност към Калушев имал обаче 22-годишният Николай Златков.

Според експертите семенна течност не била установена в телата на Златков и Макулев. Шефът на Катедрата по съдебна медицина в “Александровска болница” д-р Александър Александров, който е участвал в експертизата, обаче обясни, че предвид неблагоприятните условия в ануса спермата много бързо се разпада и не може да се установи. За да се открие, трябвало да се направи изследване още в първите часове на акта.

Медиците установили, че при Калушев аналният сфинктер бил затворен, нямало травматични увреждания. Докато при двете момчета били установени специфични травматични увреждания на тъканта.

Освен от полов акт такива увреждания можело да има и заради определени заболявания. Направените от медиците проучвания обаче не показали наличието на такива.