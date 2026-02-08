08.02.2026 | 11:12

Тройното убийство в хижа „Петрохан“ показа грозната истина за МВР и ДАНС

Главите на началниците на всички специални служби са пълни с конспирации и малоумни теории, каквито пробутват на медиите при всяко престъпление

Тройното убийство край хижата в Петрохан показа грозната истина за МВР и ДАНС. Не за първи път. За прокуратурата отдавна е ясно, че действа като организирана престъпна група (ОПГ) за рекет и пиар акции за очерняне. Но е безпомощна при реални престъпления.

Човек ще рече, че поне в МВР има професионалисти по разкриване на убийства, че ДАНС нещо могат да помогнат при по-сложни случаи. Нищо такова. Главите им са пълни с конспирации и малоумни теории, каквито пробутват на медиите при всяко престъпление.

В ДАНС са се събрали отчайващи некадърници, за пет пари работа не могат да свършат. Тупат се в гърдите, че разкрили шпиони – по информация от чужбина. А струват на данъкоплатеца по 23 млн. лева на месец. Бюджетът им за 2025 е увеличен с 60% спрямо 2024 и е общо 279 млн. лева. Тази година ще е още по-голям.

Надиплили са си голяма агенция с много щатове, назначили си 2200 души (секретно е, може да са много повече). И кой знае колко още плащат на сътрудници и крадат пари уж за информатори. Отчитат дейност с безполезни доклади, написани по информация от медиите и една жена каза.

И ДАНС, и ГДБОП са бутафорни организации, пробити бъчви, от които тече информация към организираната престъпност. И вършат политически услуги, разследваха протестиращи, събират данни за журналисти и хора, които им е посочил Банкята. Не само не помагат на държавата, ами нанасят и вреда.

Единствено спасение е разформироване и на двете служби и наново. Назначение само с изпит и тестове, пред обществена комисия от експерти, без нито един от МВР.