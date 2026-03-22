Цънцарова: Опасно е да си в корпорация, в която кебапчия раздава поръчки на журналисти

Журналистката нападна остро бившите си работодатели от bTV

Смятам, че е добре да не бъдеш част от една корпорация, когато корпорацията започне да продава журналистите си. Или да ги дава, за да вършат работа и да печелят другите бизнеси на корпорацията, заяви в интервю за Нова телевизия журналистката Мария Цънцарова.

Смятам, че не е хубаво да си част от корпорация, когато един голям нюзрум е даден в нечистите ръце на кебапчия – покварата, която носи подобен подход върху журналистите и нюзрума, задушаващата миризма, при която не можеш да вършиш работата си по правилата. Защото това е естеството на работата на един кебапчия – да обслужва, да дава поръчки, за да може тези зад него да изпълняват тези поръчки. Това вече не прави корпорацията място, което да има доверието на зрителите. Там е вече опасно за всеки един журналист, каза Мария Цънцарова.

Цената, която плащат журналистите, за да бъдат част от подобно пространство, е много висока. Защото много от тях продължават да се опитват да спазват най-високите стандарти. И ако си представим, че е възможно да има такъв нюзрум, той не е проблем на журналистите, той е проблем на цялото ни общество, защото покварата и развалянето се предават много бързо, заяви още Цънцарова.

През декември миналата година тя беше свалена от ефир като водеща на сутрешния блок на bTV, а впоследствие и отстранена от медията.