27.10.2026 | 10:10

Циганите избраха Радостин Василев

В редица ромски секции кандидат-президентът на МЕЧ постига повече гласове от Илияна Йотова и Андрей Гюров

С две неща е интересен резултатът от първия тур на президентските избори в циганските квартали и села – не просто ниска избирателна активност, ами такава от порядъка на 4-5%; изключително добро представяне на Радостин Василев, който макар да финишира с 4.6% в национален мащаб, в редица ромски секции постига повече гласове от Илияна Йотова и Андрей Гюров.

На какво се дължи минималната активност е ясно. На тези избори гласове не се купуваха. А защо лидерът на МЕЧ постига нещо сред нищото – енигма. Ето стойности:

В една от секциите в столичния квартал „Факултета“ от 1025 възможни са гласували 31 избиратели, а от тях – 14 за Василев; втора е Йотова с 5. В друга секция той има 11 гласа, тя 3. В трета са по равно (5), в четвърта 14 от бюлетините са за Йотова, 11 за Василев, 4 за Гюров. Активността 2-4%.

В 71-ва секция в столичния квартал „Христо Ботев“ от 850 възможни избиратели вот са упражнили 46, резултатът на Василев, Йотова и Гюров е 20 – 5 – 7. В съседната 72 секция: от 495 по списък и дописани избиратели са гласували 42, като 13 бюлетини са за Йотова, 11 взема Василев. Както се вижда, тук активността 5-9%.

В пловдивския „Столипиново“ при активност 3-4% в една от секциите за Василев са гласували 6 души, по 5 за Йотова и Костадинов, 4 за Гюров. В друга секция: четирима за Гюров, по двама за Йотова и Василев. В други две секции Василев е лидер: 15 от 27 гласа за него, както и 7 от 27.

Във варненските гета при 8-9% активност резултатът е шарен: Йотова и Гюров вземат най-много, пробиви тук-там правят Василев, Костадин Костадинов, Ивелин Михайлов.

В сливенския квартал „Надежда“ и пазарджишкия „Изток“ Василев отново води в редица секции: с 14 бюлетини при 24 гласували от общо 1512, също и 7 от 19 от общо 1046, или пък 13 от 30 при потенциални 1033. В размирното плевенско село Буковлък положението е същото: мижава активност, сред която Василев в едната секция блести с 40 гласа спрямо 9 за Йотова и по 2 за Гюров и Костадинов, а в другата води на Йотова с 37 на 24.