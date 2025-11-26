Скандал в парламента: Управляващите форсираха бюджета, за да избегнат протестите (видео)

Заседанието на парламентарната бюджетна комисия за второто четене на законите за бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса беше изтеглено с два часа по-рано в сряда, което стана повод за скандал между управляващите и опозицията. Заседанието беше първоначално насрочено за 14.15 часа, но началният му час бе променен на 12.20 часа. Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев (ГЕРБ) предложи управляващите да не влизат в „хореографията“ на ПП-ДБ, които за 14 ч. бяха подготвили излъчване на живо на заседанието на комисията на площад „Независимост“ преди обявения за 18 ч. голям протест срещу кражбите в бюджета. По настояване на Добрев пленарното заседание беше прекъснато, за да може в почивката да се проведе заседанието на бюджетната комисия и да не се точи „досред нощите“.

От „Продължаваме промяната“ предупредиха във Фейсбук, че по този начин управляващите се опитват да избегнат готвената блокада на парламента и призоваха симпатизантите си да дойдат на площада веднага.

От ПП-ДБ са подготвили голям екран с излъчване на живо на бюджетната комисия и коментарно студио на площада.

Там ще бъде проследено заседанието на бюджетната комисия преди насрочения за 18 ч. протест, който беше подкрепен и от една от големите работодателски организации Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ). По-рано през деня имаше и синдикални протести на държавни служители.

Заседанието на бюджетната комисия започна със скандал между управляващи и опозиция.

Лидерът на ПП Асен Василев каза, че няма да позволи да се проведе заседание на комисията в почивката на парламента и по този начин да се бръкне в джоба на българите. По думите му комисията трябва да се свика по надлежния ред. Това доведе до ескалация на напрежението между него и представители на управляващите и махленски подвиквания.

Йордан Цонев и Ивайло Мирчев стигнаха почти до физически сблъсък, който наложи намеса на квесторите и на служителите на НСО.

Опозицията настояваше за отлагане на заседанието за редовния час 14.15 ч, но мнозинството отказа.

„Цялото Народно събрание стана заложник на двама психично болни“, заяви Добрев по адрес на Асен Василев и Венко Сабрутев от ПП.

От ПП-ДБ поставиха въпроса защо в залата има охрана от НСО и коментираха, че за първи път има въоръжени хора в залата при приемането на бюджета. Делян Добрев обясни, че НСО отговаря за реда в залата, но в крайна сметка призова охранителите да излязат и да останат само квесторите.

Междувременно започнаха да се събират хора на площад „Независимост“, където тече излъчването на заседанието на комисията.

Същинската работа на комисията започна малко преди 14 часа. със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Паралелно на площада тече отделно коментарно студио относно бюджета, организирано от ПП-ДБ.