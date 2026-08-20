Циркът на прокуратурата с „Хемус“ продължава. Ще се стигне ли до обвинение

Още от 2021 г. има образувано досъдебно производство във връзка с инхаус договорите за магистрала „Хемус“.

Дело не е внесено в съда все още. Единственият публичен привлечен като обвиняем досега е човек на име Борислав Колев, като той обаче не е подсъдим. Той е бивш служител на НАП и футболен съдия, включително международен рефер по футзал. Когато е обвинен през декември 2021 г., е на 42 години. Той става първият обвиняем по разследването „Хемус“ за изпирането на над 53 млн. лв., свързани с авансовите средства за лот 5.

Колев обаче далеч не е единственият, свързан с този сюжет. Разследването за изчезналите около 55 млн. лв. аванси за АМ „Хемус“ започва през 2021 г. и стига до обвинителен акт на девет души като обвиняеми за длъжностно присвояване и/или пране на пари, а седем от тях впоследствие са обвинени и за ръководене или участие в организирана престъпна група. Наблюдаващият прокурор е Ивайло Занев. Той приключва работата по проект на обвинителен акт срещу деветимата през октомври 2023 г., но малко преди той да бъде внесен в съда, Занев и друга прокурорка от екипа са отстранени от разследването.

След смяната на прокурорския екип през юли 2024 г. обвиненията за организирана престъпна група срещу всички са прекратени, както и цялото наказателно производство срещу един от обвиняемите, а именно Колев. Останалата част от разследването продължава да е висяща и обвинителният акт не е внесен в съда. Това означава, че и Борислав Колев, макар да е привлечен като обвиняем, дори не е станал подсъдим по същество по делото „Хемус.