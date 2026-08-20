20.08.2026 | 17:13
Циркът на прокуратурата с „Хемус“ продължава. Ще се стигне ли до обвинение
Днес Софийска градска прокуратура обяви две нови досъдебни производства за случаи отпреди няколко години

„След извършени проверки по реда на Закона за съдебната власт Софийската градска прокуратура (СГП) образува две досъдебни производства във връзка с налични достатъчно данни за престъпления, свързани с изграждането на Лот 4 на автомагистрала „Хемус“ и обект „Северна скоростна тангента“. Това съобщиха днес от държавното обвинение.

Новината на пръв поглед е добра – за проблемите във връзка с двата проекта се говори от години, има поредица журналистически разследвания, както и информация от министри и зам.-министри. През 2018 г. и 2019 г. по време на кабинета „Борисов 3“ Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) сключи договори без търг, т.нар. инхаус процедури, за строеж на над 200 км от магистрала „Хемус“ с държавната компания „Автомагистрали“. През годините стана ясно, че има редица проблемни щрихи в този сюжет, ала досега няма дело въпреки множество проверки на институции – както прокуратурата, така и Сметната палата, и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

Сега изглежда, че има активност покрай настоящата власт. През юни СГП съобщи, че регионалният министър в кабинета „Радев“ Иван Шишков е подал сигнал за лот 4, а сигналът му за Северната скоростна тангента беше от 2023 г. Тогава проверка установи, че липсва около 30% от заложения по проект асфалт, а дебелината на настилката е по-малка от предвидената.

Давността по евентуално престъпление за Северната скоростна тангента може да е изтекла – пътят е приет на два етапа в края на 2015 г. и 2016 г. Междувременно досъдебни производства за „Хемус“ е имало и досега, но години наред те остават скрити и нямат резултат.

Още от 2021 г. има образувано досъдебно производство във връзка с инхаус договорите за магистрала „Хемус“.

Дело не е внесено в съда все още. Единственият публичен привлечен като обвиняем досега е човек на име Борислав Колев, като той обаче не е подсъдим. Той е бивш служител на НАП и футболен съдия, включително международен рефер по футзал. Когато е обвинен през декември 2021 г., е на 42 години. Той става първият обвиняем по разследването „Хемус“ за изпирането на над 53 млн. лв., свързани с авансовите средства за лот 5.

Колев обаче далеч не е единственият, свързан с този сюжет. Разследването за изчезналите около 55 млн. лв. аванси за АМ „Хемус“ започва през 2021 г. и стига до обвинителен акт на девет души като обвиняеми за длъжностно присвояване и/или пране на пари, а седем от тях впоследствие са обвинени и за ръководене или участие в организирана престъпна група. Наблюдаващият прокурор е Ивайло Занев. Той приключва работата по проект на обвинителен акт срещу деветимата през октомври 2023 г., но малко преди той да бъде внесен в съда, Занев и друга прокурорка от екипа са отстранени от разследването.

След смяната на прокурорския екип през юли 2024 г. обвиненията за организирана престъпна група срещу всички са прекратени, както и цялото наказателно производство срещу един от обвиняемите, а именно Колев. Останалата част от разследването продължава да е висяща и обвинителният акт не е внесен в съда. Това означава, че и Борислав Колев, макар да е привлечен като обвиняем, дори не е станал подсъдим по същество по делото „Хемус.

Сега СГП съобщава, че „досъдебното производство, касаещо АМ „Хемус“, е образувано за престъпление по чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1 от НК – във връзка с данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството „Автомагистрали“ ЕАД“.

„В хода на разследванията следва да бъдат обективно и всестранно изяснени обстоятелствата, свързани с избора на изпълнители и евентуални нарушения при определянето им, законосъобразното разходване на средствата и основателността на извършените плащания. Ще бъдат проверени и действията и бездействията на длъжностни лица от „Автомагистрали“ ЕАД, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, които имат отношение към изготвянето на относимата документация, приемането на дейностите, извършването на плащанията и остойностяването на заложените дейности“, пише в прессъобщението на СГП.

По това време например изпълнителен директор на „Автомагистрали“ е Стоян Беличев, а председатели на управителния съвет на пътната агенция са били Светослав Глосов и Георги Терзийски. Глосов и Беличев подписват договора за „Хемус“, в който влиза въпросният лот 4.

Сега предстоели разпити на свидетели и анализ на документи.

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