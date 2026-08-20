Циркът на прокуратурата с „Хемус“ продължава. Ще се стигне ли до обвинение

„След извършени проверки по реда на Закона за съдебната власт Софийската градска прокуратура (СГП) образува две досъдебни производства във връзка с налични достатъчно данни за престъпления, свързани с изграждането на Лот 4 на автомагистрала „Хемус“ и обект „Северна скоростна тангента“. Това съобщиха днес от държавното обвинение.
Новината на пръв поглед е добра – за проблемите във връзка с двата проекта се говори от години, има поредица журналистически разследвания, както и информация от министри и зам.-министри. През 2018 г. и 2019 г. по време на кабинета „Борисов 3“ Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) сключи договори без търг, т.нар. инхаус процедури, за строеж на над 200 км от магистрала „Хемус“ с държавната компания „Автомагистрали“. През годините стана ясно, че има редица проблемни щрихи в този сюжет, ала досега няма дело въпреки множество проверки на институции – както прокуратурата, така и Сметната палата, и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).
Сега изглежда, че има активност покрай настоящата власт. През юни СГП съобщи, че регионалният министър в кабинета „Радев“ Иван Шишков е подал сигнал за лот 4, а сигналът му за Северната скоростна тангента беше от 2023 г. Тогава проверка установи, че липсва около 30% от заложения по проект асфалт, а дебелината на настилката е по-малка от предвидената.
Давността по евентуално престъпление за Северната скоростна тангента може да е изтекла – пътят е приет на два етапа в края на 2015 г. и 2016 г. Междувременно досъдебни производства за „Хемус“ е имало и досега, но години наред те остават скрити и нямат резултат.