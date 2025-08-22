22.08.2025 | 15:29

Убиецът от Първомай: Признах под заплахи в изнасилване. Искам да уча и да спортувам

Съдът го остави в ареста. Засега няма ясен мотив за кървавия инцидент

Задържаният за убийството на 44-годишната съпруга на полицай в Първомай Ивелин Цветанов остава в ареста за постоянно. Днес той се яви пред съда в Пловдив, където се гледаше мярката му за неотклонение.

Младежът бе задържан в София, часове след като избягал от мястото на престъплението. В съдебната зала стана ясно, че бил запален по военизирани игри и приел тежко раздялата с дъщерята на жертвата.

Прокурорът по делото Делян Пинчев призна, че не разполагат с ясен мотив за кървавата драма. Според държавното обвинение убийството е предварително планирано. Охранителни камери са запечатали нахлуването на Ивелин в дома на жертвата. При бягството използвал обходни маршрути, освободил се от дрехите си и ножа, използван за убийството. Назначени са ДНК и психологическа експертизи.

Димитрина Грозева бе убита в къщата си посред нощ, след като маскираният извършител е прескочил оградата и я пронизал смъртоносно с нож в шията. Смята се, че мотивът е прекратена интимна връзка, която е имал с дъщерята на жертвата. И двамата са студенти в София.

В съда днес 21-годишният Ивелин Цветанов отрече да е виновен. По-рано прокуратурата обяви, че е направил частични самопризнания. Днес стана ясно, че той е признал, че е бил на местопрестъплението.

Днес той е заявил, че те са направени под натиск. „От момента, когато бях задържан, поисках адвокат и телефонно обаждане – не ги получих. Полицаите ми казаха да внимавам, защото ще ми се случи нещо. Заплашиха ме с изнасилване, казаха: „Ще ви се случат неща, които да не описваме сега“. Притеснявам се и сега, полицаите, забелязвам, че се държат различно с мен, един ме нарече „звезда“. Моля да не е най-тежката мярка. Аз съм студент, предстои ми участие в републиканско първенство. Надявам се да мога да продължа със заниманията си“, заяви обвиняемият в съда, цитиран от Plovdiv24.

По думите на наблюдаващия прокурор Дилян Пинчев обвиняемият тежко е преживял раздялата си с дъщерята на жертвата. Засега мотивът е изключително личен и той се извежда основно от показанията на момичето, което е казало, че след запознанството с Цветанов забелязала, че той проявявал странности – изпадал в кризи и истерии, плачел, споделил за извършени от баща му спрямо него неправомерни действия, много се интересувал от екипировка, оръжия, военни униформи, обясни прокурорът. Любимото му хоби било да стреля с фалшиви патрони със снайпера си по хора от прозореца на общежитията.

След раздялата Цветанов казал на момичето, че щом няма да бъдат приятели, ще бъдат врагове. Разказал, че от предишната му приятелка във Варна има жалба срещу него. „Казал също, че тя някой ден ще се събуди и ще намери труп в леглото си“, каза прокурорът. По думите му младежът е организирал много добре убийството и е с мислене на престъпник.

Съдът ще се произнесе по мярката му след 16 часа днес.