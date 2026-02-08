08.02.2026 | 22:49

Убийство с предизвестен край

Изгаврихте се с паметта на жертвите, но няма да успеете с близките им

Неуважаеми служби, от няколко дни сте предприели ужасна пропагандна акция по очернянето на Калушев, колегите му и тяхната дейност. Включихте целия си арсенал от бивши МВР служители, мними психо-криминалисти ден след първото убийство и извадихте най-тъмната си страна на фантасмагорични безпочвени обвинения в педофилия, сектантство и паравоенна дейност. Изпълнихте пълен погром върху реномето на шест трупа.

Твърденията ви са неверни, че нямало незаконна сеч, има такава – лично съм виждала камионите с дърва по билото на Петрохан от едната и другата страна, които не са на законните превозвачи. И гората оредява.

Бракониери има, стреля се по сърни и сърненца, а лисиците изчезнаха.

Берачите на билки и боровинки, гъбари от братята роми са катастрофални, защото изваждат с корен всичко и растенията изчезнаха.

Имало ли е трафик на хора, имало е. По тъмно рано сутрин и късно вечер събота и неделя.

Въпросът е, какво толкова ви направиха? Какво предизвика изчезването на тези лица? Интелигентни хора, всеки един добър в професията си.

Счетоводител, адвокат, защитник на природата са обявени за хора извън закона, понеже без семейство, затова склонни към хомосексуални и ерго педофилски наклонности.

Присъдата е предварително изречена и едва ли не заслужават съдбата си. Няма отчет на факти, само измъкване, че разследването тече. Съмнението ни е, че тези активисти са попаднали на незаконна дейност, която им е струвала живота. Моето съмнение е, че никой, който знае нещо няма да се афишира от страх. Засега.

6 смъртни случая за една седмица няма да бъдат завоалирани със самоубийство.

Грешката ви беше в предварителната атака, която доказва, че имате интерес в неглижирането на възможно предумишлено убийство.

Сбъркахте времето и епохата с тази на комунизма, когато ви беше разрешено да съзадавате митове за врагове и да оправдаете елиминирането им.

Убитите ще започнат да говорят!… Тепърва!