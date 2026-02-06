06.02.2026 | 10:46

Убийство заради забележка за висока скорост в Бистрица

47-годишният Митко е пребит до смърт, а биячът е под домашен арест

47-годишен мъж от Бистрица губи живота си след спречкване с 20-годишен в центъра на селото. Случая е от събота, а сблъсъкът е вследствие на направена забележка заради високата скорост, с която младият мъж преминал покрай него, твърдят близки на загиналия.

По думите им смъртта му настъпила след тежък удар по главата. Мъжът е задържан, като в момента е под домашен арест. В центъра на Бистрица десетки жители са се събрали, за да изразят недоволството си от мярката, както и опасенията си от евентуална несправедливост при получаване на наказание, в случай на доказване на деянието.

Борислав, който е бил близък със загиналия, разказва, че всичко се случва в малко след полунощ на 31 януари. Според него след като 47-годишният Митко опитва да пресече улицата, но по-младият мъж увеличава скоростта, което води до забележка заради опасността, породена от това. „Всичко се вижда на камери в околността. Има и свидетели, които са видели удара, дори казват, че са чули, че нещо се чупи. Моят приятел си беше глътнал езика, извадихме го докато дойдат линейка и полиция. При всички събрани доказателства си мислехме, че ще има справедливост. 20-годишният е направил самопризнания, но е казал, че го е ударил веднъж“, каза той пред Нова тв.

По думите му Митко не е починал на място, а на следващия ден, при операция, която организмът му не е могъл да издържи. „Извършителят беше задържан на границата с кола под наем. Мислех, че след това няма да бъде освободен, има вариант да се укрие или да се „разболее тежко“. Имали сме проблеми с въпросното момче и преди. В последния месец има много оплаквания заради високата скорост, с която шофира“, добави той.

Свидетел на случилото се разкрива, че е видял как кола спира, а починалият тръгва към нея. „Бях на 20 метра, а после се приближих. Помислих, че са приятели и ще си говорят. В следващия момент обаче видях, че момчето го бие, а мъжът падна на земята. Повече не помръдна. Всичко се случи много бързо, имаше доста хора“, обясни той.

Съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд смята, че домашен арест с проследяваща гривна е съдебната мярка, подходяща за случай, в който се прави предположение за причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена лека телесна повреда.

Според съдебно-медицинската експертиза смъртта е настъпила след черепно-мозъчна травма, която по свидетелски показания е получена след удари в лицето, падане назад на пътното платно и удар в тила. Обвиняемият е млад и неосъждан, затова съдебният състав е приел домашният арест за адекватна мярка. При доказване на деянието, с посоченото обвинение, най-тежкото наказание е 5 години затвор.