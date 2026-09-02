02.09.2026 | 19:57

Украинецът Ярослав от Донецк клал японката Хасанади с 6 ножа

25-годишиянт мъж е у нас със статут на чужденец под закрила

25-годишният Ярослав Голядкин от Донецк, който в понеделник сутринта беше задържан за убийството на приятелката си, я е клал с 6 ножа. Това стана ясно в Софийския градски съд, където се гледаше мярката за неотклонение на родения на 5 декември 2001 година мъж.

Той е у нас със статут на чужденец под закрила, а наемът на квартирата, която обитава в кв. „Бъкстон“ се плаща от майка му. Младият мъж беше конвоиран в съда във видимо много тежко състояние – той е слаб, едва пристъпваше и беше с премрежен поглед.

Самият Ярослав разкри пред съда, че има здравословни проблеми – панкреатит, колики и стомашни болки. Съдът препоръча на ръководството на следствения арест, когато се почувства зле, да му бъде оказана навременна медицинска помощ.

По време на делото стана ясно, че в понеделник рано сутринта Ярослав е буйствал в квартала, потрошил е три коли и е счупил входната врата на блока, където живее. Тогава съсед е повикал полиция. Патрулът, който е пристигнал, го е заварил пред жилището. Полицаите видели петна от кръв по вратата и по площадката. Ярослав се опитал да се шмугне в апартамента, но полицаите го последвали. Точно тогава те се натъкнали на мъртвото тяло на младата японка. Тя имала много наранявания по шията и гърба.

Според адвоката на украинеца няма свидетели на убийството. Затова защитата беше на мнение, че няма доказателства, че именно Ярослав е умъртвил жената. Той поиска младежът да бъде пуснал под домашен арест с гривна. За същото настоя и Ярослав, който каза, че няма да се укрие. Съдът обаче го остави в ареста, като решението не е окончателно и може да се обжалва. Втората мярка ще бъде на 8 септември.