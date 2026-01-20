Умишлен палеж: 7 коня изгоряха в комплекс на апетитен крайбрежен терен

7 коня изгоряха около 3 часа тази нощ при голям пожар във варненския комплекс „Фанагория“. Той се намира в парка на квартал „Аспарухово“ и е частен бизнес, функциониращ подобно на музей на открито – пресъздава прабългарски стан, кули, занаятчийски център, предлага стрелба с лък, развеждане на деца с кон и т.н.

Четири животни са спасени от пристигналите пожарникари. Според БГНЕС леко пострал е пазачът. Според първоначалната информация от варненската полиция, преди огледите, е че не става дума за умишлен палеж.

През лятото на 2024 г. се заговори за апетити към терена, различни от тези на ползвателите. Паркът се намира до канала море – езеро, част е от голямо зелено пространство на морския бряг. Темата бе разисквана в общинския съвет и кметът Благомир Коцев заяви, че комплексът ще бъде премахнат заради изтекли разрешителни за преместваеми обекти. Но отрече инвестиционни намерения. Територията била държавна и щяла да бъде включена в мероприятията по разхубавяване на парка.