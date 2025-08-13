13.08.2025 | 17:13

„Умрелият“ Пепи Еврото се оплака, че дело срещу него е зациклило

Наказателното дело срещу Петров също се бавело, но там бившият следовател не се оплаквал

Бившият следовател Петьо Петров-Еврото е подал молба, с която недоволства, че гражданското дело срещу него е зациклило. Това информира от фейсбук страницата си Bird.bg. С което за пореден път се потвърждава, че потъналият вдън земя следовател е жив и здрав някъде в чужбина.

Ето последните инициативи на Петьо Еврото:

„Успешно укрилият се от правосъдието Петьо Еврото e недоволен от… правосъдието. Понеже било бавно. Не, не е виц. С дата 24-и юли Еврото е входирал молба за бавност № 271732 с която недоволства, че гражданското дело срещу него е зациклило.

Делото, за което ние първи съобщихме в края на 2024 г., е обявено за решаване в СГС още миналия октомври – но решение няма и до ден-днешен. А иначе е образувано още в далечната 2015.

Разбира се, наказателното дело срещу Еврото също зацикли, но там не забелязваме изчезналият бивш следовател да се оплаква. Явно така е добре за всички – и за него, а и за другите по веригата.

Като например Пейчинов, Франтишек, Сарафов и всички останали, които трябваше да влязат в обвинителния акт по делото – но така и никога не влязоха“.

Пепи Еврото беше издирван безуспешно у нас и в чужбина, като упорито се твърдеше, че отдавна е мъртъв. В началото на годината обаче от онлайн платформата „BG Elves“ заявиха, че са открили актуални следи от онлайн присъствието му по имена, телефони, имейли и профили, които употребява, като в тях използвал една и съща парола.