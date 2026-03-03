03.03.2026 | 13:30

Уволнени са и двамата областни шефове на МВР по „Петрохан-Околчица“

Освободен покрай случая "Цалапица" се връща отново начело на дирекцията в Пловдив

Ръководството на МВР смени и двамата областни полицейски директори, които работят по трагичните истории на „Петрохан“ и край Околчица, завършили с шест трупа с огнестрелни рани. Те са част от всички 23-ма сменени шефове на дирекции от всичките 28.

Махнат е шефът на областната дирекция на МВР за София област Тихомир Цонев, който заемаше този пост от 2023 г. Именно той, заедно с окръжната прокурорка, беше първият който направи публични изявления за откритите трупове в хижата край Петрохан. Постепенно той изчезна от публичното пространство, докато сега става ясно, че той вече е махнат. На негово място е сложен Владимир Иванов, който бе представен пред състава от зам.-министър Калоян Милтенов. Иванов е бивш зам.директор на СДВР по времето, в което Милтенов пък беше директор на СДВР.

Освободен е бил и шефът на ОДМВР-Враца Красимир Йончев. Той пък беше първият, който говори официално след откриването на другите три трупа от историята – тези в кемпера край Околчица. Постепенно и Йончев изчезна от публичното пространство. За неговото място се спряга Цветко Нинов, който е бил директор преди Йончев в периода 2021-2023 г. Към момента обаче на сайта на ОДМВР-Враца в раздела ръководител няма никакво име.

С аргумент „Петрохан“ бе освободен и главният секретар на МВР Мирослав Рашков. Именно изцяло липсата му в публичното пространство по този случай бе един от аргументите, в които вътрешният министър и правителството предложиха, а президентът освободи Рашков. Самият той пък обяви, че истинската причина за махането му „е разследването по случая „Петрохан“ и замитането на следи, които водят към една конкретна политическа сила в Народното събрание и мрежата от неправителствени организации, тясно свързани с нея“.

„Разследването на случая „Петрохан“ няма нищо общо с изборите на 19 април, но първите уволнения в МВР са заради свършената от всички колеги работа по него. Вярвам на разследващите по случая „Петрохан“, сигурен съм, че ще удържат на политическия натиск разследването да бъде блокирано“, написа още Рашков.

В същото време интерес предизвика връщането на Васил Костадинов начело на една от най-големите дирекции на МВР в страната – тази в Пловдив. През август 2023 г. той бе освободен от поста директор на Областната дирекция на МВР – Пловдив заради създалото се напрежение във връзка с действията на полицията след убийството в пловдивското село Цалапица на 24-годишния Димитър Малинов.

Костадинов бе назначен преди от тогавашния вътрешен министър Иван Демерджиев. След махането му, той обжалва освобождаването си, като адвокат му стана пак Демерджиев. Сегашното ръководство на МВР отново връща Костадинов начело на ОДМВР.