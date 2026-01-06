В Казанлък за Йордановден потопиха в реката двумесечно бебе

От публикуваното видео се вижда група младежи, участвали в ритуалното спасяване на кръста, хвърлен от местния свещеник в Старата река, минаваща през града.

По време на традиционния Йордановденски ритуал в Казанлък християнския символ е изваден от 16-годишният Виктор Трендафилов. В края на обреда обаче един от мъжете, участвали в спасяването на Богоявленския кръст, взема на ръце и потапя в реката двумесечното бебе.

Според поверието на днешния ден, наречен още „Водици“, всеки, който иска да е здрав през годината, се окъпва или поне се измива на река. „

Голяма част от коментиращите обаче се противоставят на този акт: „Идиоти! Къде е Агенцията за закрила на детето?! Не ме е страх от студ: с детето ми от тримесечно практикувахме подводно плуване и студени контрастни душове! Но в тази мизерия и мръсотия и пръста не бих си потопила! Тази показност е избиване на комплекси и «героизъм» за сметка на бебчо! Обрахте лаврите, които търсихте! Дишайте спокойно!“,

„Бебе не се кръщава. Още по- малко в ледена вода! Нищо общо с библията! Христос беше на 30 години ,когато Йоан го кръсти в река Йордан. Този акт трябва да е съзнателен,а потопяването е водния гроб за греховното его. За съжаление едно бебенце още нищо не осъзнава.“,

„Остава и една греяна ракийка да му сипят!“, са част от коментарите на възмутените българи под видеото.

„Абе вие откачихте ли? Топнаха му крачетата за здраве, какви социални, какви закрили на детето?! За какво кръщене пишете, никой не го кръсти. Въвеждат го в традициите от малко! Кога народа се превърна в такава „гад“, която не търпи нищо българско и истинско? Господ да пази родителите му, защото останаха малко като тях!“, “ От векове хората се каляват! Лекували са се чрез пречистване,пости,билки и природа! Медицината днес е просто търговия! Браво Българи! Бъдете здрави и благословени!“, одобряват други.

БЕБЕ няма място в ледените води на реката