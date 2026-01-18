18.01.2026 | 21:02
„В „Люлин“ си имат всичко“: Маймуна с памперс се разхожда в софийския квартал (видео)
В клип се вижда как животното наднича през прозорците на жилищна кооперация

В столичния квартал „Люлин“ бе забелязано необичайно животно – малка маймуна, носеща памперс, която се движи свободно из района, показва разпространено в социалните мрежи видео.

Кадрите, публикувани във Facebook групата на квартала, показват как маймуната преминава през прозорец на жилище и се хваща за електрически кабели. Случката е заснета в района на „Люлин 8“. 

Все още не е установено на кого принадлежи животното и как е попаднало на улицата. Според българското законодателство обаче отглеждането на маймуни като домашни любимци е забранено, което поставя въпрос за законността на ситуацията.

Любопитният случай предизвика много коментари и реакции в социалните мрежи, като някои жители на „Люлин“ дори направиха сравнения със случая с черната пантера в Шумен, който стана широко известен през юни 2025 г., след като видеокадри на пантероподобно животно обикаляха онлайн.

 

