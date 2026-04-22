22.04.2026 | 10:03

„В Софийска градска прокуратура резултатът е 72:0 за МВР“

Нито един уличен за купуване на гласове не е със свален имунитет

В градската прокуратура резултатът е 72:0, в полза на Министерство на вътрешните работи (МВР). Общо 72 души с имунитет, кандидати за парламента, уличени като брокери на вот и 0 със свалени имунитети.

Това написа служебният министър-председател Андрей Гюров в публикация във Фейсбук.

По думите му две трети от разследванията на МВР са срещнали пречки в прокуратурата, което според него означава блокиране както на разследванията, така и на възможността за търсене на наказателна отговорност. Той предупреждава, че това създава риск същите лица да участват и в следващи избори.

В публикацията си Гюров посочва още, че проведените избори ще се запомнят с по-високото участие на гражданите и ограничаването на изборните злоупотреби. Той отбелязва, че служебното правителство е изпълнило мисията си за гарантиране на честен вот, въпреки оказания натиск чрез „фалшиви новини, медии бухалки и обвинения по поръчка“. Кабинетът не е отстъпил от поставените цели, а гражданите са оценили усилията, което се е отразило както в изборната активност, така и в подадените сигнали за нередности, отбелязва още Гюров.

Според него увеличението с 200% на подадените сигнали е знак за засилено доверие към институциите. Оценка за изборния процес са дали и международни наблюдатели, включително от Организация за сигурност и сътрудничество в Европа и Парламентарна асамблея на Съвета на Европа, както и представители на политическите партии.

Служебният премиер призовава политическите сили да се съсредоточат върху предстоящите задачи и необходимите решения, вместо върху критики към служебния кабинет. „Този път хората бяха повече от схемите, с това ще се запомнят тези избори“, заяви Гюров, цитиран от БТА.