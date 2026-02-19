19.02.2026 | 20:17

Вълк превърна отборното ски бягане на Олимпийските игри в истинска атракция (видео)

Неочакван гост превърна женското състезание в отборния спринт по ски бягане на Олимпийските игри в Милано и Кортина д’Ампецо в истинска атракция. Докато състезателките се бореха за финала в ски центъра Тесеро, на трасето се появи опитомен вълк на име Назгул – хибрид между вълк и куче, който спокойно се включи в последните метри на надпреварата.

Животното не прояви агресия и дори предизвика усмивки и почуда сред участничките. То тръгна след две от състезателките на финалната права и след като „финишира“, ги подуши, сякаш е част от събитието. Сцената бързо се превърна във вирусен момент от Олимпиадата, пише БТА.

По-късно стана ясно, че Назгул е домашен любимец на бившата италианска скибегачка Алис Вераско, която живее съвсем близо до трасето. Докато тя била в Антерселва за състезанията по биатлон, животното избягало от дома ѝ. След като го видяла по телевизията, Вераско веднага се свързала с организаторите, за да потвърди, че това е нейният любимец. Инцидентът приключил без проблеми, а Назгул се превърна в една от най-колоритните истории от зимните игри.