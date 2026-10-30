30.10.2026 | 10:02

Министерският съвет изтри подкрепата за Йотова

Пародоксално, но това е представено като "жест на добра воля"

Пресцентърът на Министерския съвет обяви, че е свалил от интернет страницата си и от профила си във „Фейсбук“ публикацията, в която премиерът Румен Радев директно призовава да се гласува за Илияна Йотова. Парадоксално, това се представя като „жест на добра воля“ към опонентите на Йотова, която се ползва от подкрепата на управляващите.

„ЦИК не установи административно нарушение, извършено от премиера Румен Радев чрез изявление пред медиите, направено на 26 октомври след негово участие в Софийския икономически форум в хотел „София Балкан Палас“, което Правителствената информационна служба отрази същия ден. Но след като щабът на Гюров и Кандев все още смята, че премахването на публикации ще им помогне в предизборната кампания, Правителствената информационна служба ще им окаже тази подкрепа и премахва от интернет-страницата на Министерския съвет и от профила на институцията в Meta публикациите, свързани с този медиен брифинг“, се казва в прессъобщението.

Не става ясно кой е наредил премахването на публикацията, както и кой първоначално е отговорен за качването ѝ. На правителствения сайт няма информация от кого се оглавява информационната служба на Министерския съвет сега. Кирил Атанасов, бившият прессекретар на Радев на „Дондуков“ 2, препубликува днешното съобщение във Фейсбук с коментара: „Да помогнем.“

В прессъобщението на правитествената пресслужба се цитират думите на агитиращия Радев: „Нека в неделя да пратим сглобката в небитието. Нека да гласуваме за Илияна Йотова“.

Първи жалба срещу тази агитация в ЦИК подадоха от инициативния комитет на Андрей Гюров, съперника на Йотова на балотажа. После поне 105 жалби и сигнала бяха приети в комисията по случая. Някои от тях са по разпоредба на Изборния кодекс, която забранява безплатното използване на публичен административен ресурс (тук влизат бюджетни средства, движими и недвижими вещи – държавна и общинска собственост, трудът на административните служители и т.н.). А друга част засяга текст от кодекса, който не позволява агитация в държавни учреждения.

ЦИК се разцепи по казуса с жалбите, подадени срещу премиера Румен Радев . Членовете на комисията от „Прогресивна България“ и „Възраждане“ подкрепиха решение , в което се отрича, че той е извършил предизборна агитация в нарушение на правилата. А сигналите, че Радев е използвал правителствената пресслужба за такава агитация, същото мнозинство реши да прехвърли за проучване на Сметната палата.

Заради това ДБ поиска оставките на 8 членове на ЦИК. ИК на Андрей Гюров пък обжалва решението на ЦИК във ВАС.