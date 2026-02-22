22.02.2026 | 18:46

Вътрешен одит в МЗХ: Обществени поръчки за 324 млн. лв. са свързани с “подземния свят“

Къмпинг "Крапец" се използва незаконно. Един човек е заградил държавна земя и я ползва като бащиния, каза министър Иван Христанов

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов е започнал вътрешен одит във ведомството чрез инспектората на МЗХ със съдействието на Министерството на финансите.

Пред Дарик радио този следобед Христанов заяви, че се надява МЗХ да може да въвлече в акцията и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

МЗХ е започнало проверка по изпълнението на две обществени поръчки за цена от общо 324 млн. лева, съобщи министърът.

„Имаме категорични сигнали за злоупотреби и облагодетелстване на изпълнителите, включително за фирми, свързани с криминалния контингент и подземния свят“, каза по повод проверката Христанов.

Добави, че следващата седмица МЗХ ще направи проверка и на работата на инсинераторите на отпадъци. Като пример за други проверки, които ведомството ще направи, посочи къмпинг „Крапец“:

„Един тривиален пример. Един огромен къмпинг, който се използва абсолютно незаконно. Един човек е заградил държавна земя и е решил да си я ползва като бащиния. Другата седмица отиваме, правим констативни протоколи. Искаме да разберем кой си е затварял очите.“

Може да затворим „Магазини за хората“!

„За „Магазин за хората, там изисках цялата преписка още вчера. Ще я имам в понеделник и аз искам да видя как така се харчат 10 милиона лева за нещо, което още трябва да има социална функция, реално е на загуба. Ако докладите покажат, че това мероприятие не работи ще го затворим веднага и ще търсим отговорността.“

„Бих искал да поясня, че единственото, което ме вълнува в този момент, е да си свършим добре работата, което означава да съблюдаваме обществения интерес. Тоест ние тук имаме дотиране по някакъв начин – ако е дотиране, нека да е ясно, че е дотиране, т.е. субсидиране на някаква социална дейност, или имаме нещо друго. Затова пак казвам – влизаме в „Магазини за хората“, проверяваме за какво са похарчени тези 10 млн. лева и съответно вземаме конкретните решения“, каза Христанов.

„Трябва да си дадем сметка, че правенето на „Магазин на хората“ с артикули, които са поръчвани от държавата по непрозрачен начин и съответно предлагани в тази мрежа – и то пак казвам, те са предлагани в други магазини, те не са реални отделни търговски обекти, а едно малко щандче в вече съществуващ магазин – може да означава „дъмпинг“ от една страна, изкривяване на пазара от друга страна“, заяви той.

„Ако ние правим „дъмпинг“ чрез субсидиране, това вече е нерегламентирана намеса на държавата, която може реално да доведе до нарушаване на пазарната среда до степен, че вече съществуващите частни магазини да изпитат затруднения, проблеми, дори фалити. Това повдига и следващия въпрос – ако на държавата ѝ омръзне тази авантюра и реши да я спре след една година, кой после ще компенсира тези магазини, които досега са си работили? Кой ще ги върне на пазара? Или влизаме в ситуация, в която в Куклен, да речем, няма останал нито един магазин и хората трябва да пътуват, за да пазаруват. Така че тези комплексни неща трябва да бъдат подложени на обстоен анализ другата седмица – понеделник и вторник – и го приключваме“, коментира Иван Христанов.

„През изминалата година огромна част от информационните масиви на Министерството на земеделието бяха затворени за обществото. Хората не можеха дори да видят базови неща. Защо? Защото когато затвориш информацията, спускаш черната завеса и отзад не е ясно какво става, кой на кого подава пачки. Така че една от приоритетните задачи е всички информационни масиви да ги изсветляваме. И то не просто да се вижда нещо – искам да направим това, което направи младият Мартин Атанасов, който бе награден за „Будител на годината“.