25.03.2026 | 10:19

Версия на МВР: Фалшивите 1,2 млн. евро внос от Румъния са за купуване на гласове от Пеевски (видео)

Арестувани са 6-има души - италианец, трима румънци и двама българи

1,2 милиона фалшиви евро, заловени при акцията на ГДБОП в понеделник и вторник, са били внесени у нас за купуване на гласове на парламентарните избори. Това е една от версиите на МВР по случая, разкриха от ръководството на брифинг.

Според неофициална информация от МВР, зад схемата стои корупционерът Делян Пеевски, който е председател на ДПС. Парите били предназначени за купуване на цигански гласове и за вота на българомохамеданите в Пазарджишко.

Операцията започнала в понеделник вечерта в София. Бяха задържани двама румънци и двама българи с около 1 млн. фалшиви евро в банкноти по 100. Арестите станали на паркинги на големи магазини. Малко по-късно в Пазарджик е арестуван италианец, който бил в апартамент на един от българите. Там имало още 200 000 евро в банкноти от по 500 евро, както и килограм кокаин. Фалшивите пари са произведени във фабрика в Румъния и са вкарвани у нас с таксиметрови автомобили от румънци.

“Групата е създадена в окръг Тулча в Румъния през октомври 2025 г. от четирима души – трима румънски граждани и един италианец”, съобщи първо Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в Румъния, която също е участвала в операцията у нас.

Най-големият експерт бил италианецът, който е известен фалшификатор в родината си. Той обучавал румънците и им помагал с осигуряването на необходимите материали и пускането в обращение на фалшивите пари както в Румъния, така и в други страни. Групата решила да се ориентира към България заради въвеждането на еврото.

За производството на фалшивото евро ползвали специална хартия. Шефът на бандата купил модерна апаратура и организирал нелегална печатница в новострояща се къща в село в окръг Сучава.

Главният секретар на МВР Георги Кандев обяви във вторник, че организаторът на канала е арестуван в Румъния, където е и фабриката. МВР работело по случая от месец. Тогава българските и румънските служби проследили влизането на фалшификаторите у нас.

Решили да действат, когато за втори път пристигнали в понеделник. В София открили 1,2 млн. евро, а в Пазарджик – 200 000 евро, както и бонус от 1 кг кокаин, намерени в жилище на българин, с когото румънците контактували за фалшивото евро.

Той бил и връзката с румънците. Още преди 30 г. е регистриран като трафикант на дрога и имал контакти с престъпници от северната ни съседка.

Фалшивите банкноти били ново производство и засега не са засичани в обращение. Само две стигнали до БНБ и вероятно са били мостри, обясни шефът на ГДБОП Мартин Златков.

Банкнотите от 100 евро са с много добро качество, добави заместникът му Дарин Костов. Тези от по 500 евро още се изследват.

Все още се установява ролята на всеки един от групата, но няма данни за други участници, посочи Георги Кандев.

Извършени са 11 претърсвания и изземвания на жилища и обекти, обиски на лица, всички протоколи са внесени в съда, обясни зам. градската прокурорка на София Десислава Петрова. Още във вторник задържаните бяха обвинени.

Това е вторият случай преди парламентарни избори от последните години, когато ГДБОП разбива печатница за фалшиви пари.

6 дни преди изборите на 21 октомври 2024 година в Шумен антимафиотите влязоха в друга. При нея имаше открити суперфалшификати на банкноти от 500 евро, както и прецизни ментета от 50 долара и 50 лв.

Фалшивите банкноти от 500 евро, произвеждани у нас, са разпространявани в страни от ЕС. Още тогава се работеше по версия, че банкнотите с по-малък номинал са използвани за купуване на гласове в Североизточна България.

Задържаните бяха стари познайници на полицията и прокуратурата, много пъти разследвани и дори лежали в затвора за производство на фалшиви пари и документи.

ВАЖНО! До всички дилъри, купувачи и продавачи на гласове за Пеевски. До целият му слугинаж, който разчита през април да захлеби от свинята. Днес МВР залови 1 200 000 фалшиво евро. Плюс заедно с румънските ченгета разбиха печатницата. Вероятно около 200 000 са протекли преди това по веригата.

Така че, пари за изборите нанай. А ако някой намаже от фалшивите ще яде дървото при бай Ставри. Да си знаете. Да няма после – ама ние фърлихме за депесето и сега духаме супата.

