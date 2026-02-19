19.02.2026 | 15:51

Вицепремиерът Стоил Цицелков имал “инцидент с жена в хотел в Гана“

Проксито на ДПС-Ново начало - ИТН с мощна атака срещу човек, който ще следи за честността на изобириге. Искат МВнР да пита Кая Калас санкциониран ли е от ЕС

Депутатът от „Има такъв народ“ Павела Митова заяви, че ще поиска новият външен министър Надежда Нейнски да изиска информация дали избраният за вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков има 5-годишна забрана от Европейската служба за външна дейност да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори заради инцидент.

Тази сутрин лидерът на парламентарната група Тошко Йорданов заяви, че има информация, че Стоил Цицелков е санкциониран от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и е получил 5-годишна забрана от Европейската комисия да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори заради „инцидент с жена в хотелска стая в Гана“.

Павела Митова написа във Фейсбук, че информацията е, че „Стоил е нарушил кодекса за поведение, който в съответствие с разпоредбите на кодекса за поведение изисква от наблюдателите „да се държат безупречно, да проявяват здрав разум и да спазват най-високо ниво на лична дискретност“.

„Накратко: Европейската комисия е забранила на вицепремиера на Гюров по изборите да доближава до избори за 5 години. Като цяло това е изключително тежко наказание, което не се налага случайно или за леко провинение“, пише тя.

ИТН пита Андрей Гюров как да разчитат на честни избори от човек, който според ЕК няма морални качества и дали познава изобщо хората, които издига за министри.

Днес ще поискам от новия външен министър да поиска от Кая Калас (б.а. Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи) цялата информация по случая и да я предостави на Народното събрание. От реакцията й ще стане ясно дали това е правителство на замитането или на някаква отчетност. Да не говорим, че за първи път имаме вицепремиер, който е бил в черен списък в Брюксел. Това е ново дъно“, заявява Павела Митова.

Сутринта от ИТН и МЕЧ призоваха Стоил Цицелков да подаде оставка, или Андрей Гюров да го „изтегли“ от кабинета. Критики към избора му дойдоха от ГЕРБ, които също изразиха съмнение, че може да помогне за провеждането на честни избори. По-късно и лично лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази недоверие към Цицелков.

Същевременно от ИТН се появи и информация, че Цицелков е бил арестуван три пъти. Тази сутрин в декларация от трибуната Тошко Йорданов попита задържан ли е бил Стоил Цицелков три пъти, каквато информация имат те. Йорданов посочи три конкретни дати, в които по думите му Цицелков е бил в различни столични арести през 2010, 2011 и 2014 г. Първото задържане е за притежание на марихуана, второто – за шофиране в нетрезво състояние, твърди Тошко Йорданов. За третия предполагаем арест така и не уточни.