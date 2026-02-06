06.02.2026 | 15:13

Вижте къде последно е засечен Ивайло Калушев (видео)

Бил е в компанията на 15-годишния Алекс и 22-годишния Николай, вижте с какви символи и с каква охрана е опасана къщата му в с. Българи

Издирваният по случая „Петрохан“ Ивайло Калушев е собственик на двуетажна вила в странджанското село Българи. Става въпрос за масивна еднофамилна сграда, която се намира в края на селото. Недвижимият имот е добре стопанисван и обитаем. Къщата е придобита преди 3 години и в нея, в дълги периоди от годината, идвал Ивайло Калушев и негови приятели.

По информация на сайта Флагман.бг, за последно той е бил тук в понеделник – 2 февруари, ден след тройната екзекуция на другия край на държавата. Бил е в компанията на две момчета, казват местни жители. Става въпрос за 15-годишния Алекс и 22-годишния Николай. След убийството на неговите съратници в хижа „Петрохан“ следите му се губят. В същото време, бащата на Алекс – Яни Макулев твърдеше тази сутрин в телевизионния ефир, че дете било на гмуркане на 29 януари в морето с Калушев, пращайки медиите на Северното Черноморие. Оттогава тримата са с изключени телефони.

Местни жители, с които разговаря репортер на Флагман.бг, са категорични, че той е бил тук в края на миналата седмица и в началото на тази. Къщата му, както установи наш репортер на място, е оборудвана с камери, защитена е отвсякъде с високи огради, има огромен двор. Съседите на Ивайло не са комуникирали с него, а по-близки отношения поддържал само един от тях – възрастен мъж с малко име Дамян. Той разказа, че Ивайло го поздравявал винаги и от него разбрал, че се занимава с охрана на горски територии. Идвал в с. Българи с големи джипове, с които после бродел из планината.



Проверка показа, че Ивайло е придобил през 2022 г., успоредно с къщата си в с. Българи, и поземлен имот с поразителни размери от 510 дка в Странджа. Продавач е юридическото лице „Кларк – МК ЕООД“, собственост на британски гражданин с постоянно местожителство в с. Лъка, община Поморие.

Този имот е дълбоко в Странджа, в масивен горски фонд, на няколко километра от границата с Турция.

Всъщност това е и една от основните версии за изчезването на Ивайло и двете момчета. Предполага се, че след престоя си в с. Българи и след като са узнали какво се е случило в „Петрохан“, те са изчезнали към Турция. По въздух разстоянието от вилата на Калушев до турската граница е няколко километра.

Междувременно вижте какво каза кметът на с. Българи Петър Недялков :

Твърде странно изглежда фасадата на къщата в с. Българи. Виждаме я опасана с флагчета, чийто текст е далекоизточен. Простират от разноцветни листи свидетелства за увлечението на намиращите се тук хора по будизма. Калушев и така наречените рейнджъри около него освен че имали база в Мексико и често ходели на полуостров Юкатан, веднъж са водели и експедиция в Тибет.