22.03.2026 | 20:53

Вижте песента, за която Иво Аръков ще получи 325 000 евро от държавата (видео)

Коментарите за проекта в YouTube обаче са опустошителни

Дни, след като избухна скандала, че е получил финансиране от фонд „Култура“ и по ПВУ, Иво Аръков публикува първата си рок песен. Тя носи името ROCKSTAR и за първите 16 часа от премиерата й има 2804 гледания.

Описанието на песента в YouTube гласи:

ROCKSTAR – това е химнът на разочарованите мечтатели, на онези, които продължават да горят, дори когато всичко наоколо е застинало. Иво Аръков се завръща с нов сингъл – „Rockstar“, създаден за поколението, което живее между светлините на екрана и сенките на самотата. Меланхоличен, но мощен, тракът преплита електронна енергия и рок-естетика в история за загубената автентичност в свят от маски и пластмасови усмивки.

„Rockstar“ звучи като вик от сърцето на нощта – към онези, които не се страхуват да питат колко струва мечтата да бъдеш звезда. Силният текст и музика на Иво Аръков, аранжиментът на SEZY, Микс и Мастър: Бате Пешо и продукцията на Fish Eye Ltd оформят песен, която не просто се слуша, а се усеща. Видеоклипът, режисиран Васил Михайлов преплита урбанистична поетика и визуален минимализъм, за да покаже крехката граница между слава и самота. Натисни play и усети пулса на „Rockstar“ – там, където сънищата се чупят като стъкло, а тишината крещи по-силно от светлините.

Припомняме, че изданието Today’s Metal съобщи, че Аръков е получил 325 хил. евро от Министерството на културата, за да прави музика, като отбеляза, че актьорът има 74 слушатели месечно в Spotify, а най-успешната му песен там е с около 3250 слушания.

„Приходи от тая медия, платени публикации и прочие неща немаме. Просто не искаме Иво Аръков да прави „рок песни“. Или квито и да е песни, всъщност“, написаха от изданието.

По-късно Аръков обяви, че сумите, които се споменават в онлайн простраството, далеч не са верни. По думите му той е бил одобрен за финансиране, но все още не е получил средствата, а вместо това изплаща кредити.

„Това е одобрен, а не получен бюджет. Реализацията на проектите е вложил над 400 000 евро лични средства, за които аз сам си изплащам кредитите. Държавното, европейското финансиране е едва 10%“, заяви актьорът пред NOVA.

Коментарите под видеото в YouTube на ROCKSTAR обаче опустошителни.

„Как да не се насладя на клипа, като сме платили 400 000 евро за него?“, иронично пита един потребител. „Чаках и гледах от любопитство да видя за какво е цялата дандания. На 30-та секунда разбрах, че съм пропиляла ценно време от живота си. Този човек може и да е добър актьор, но е мнооого далече от правенето на качествена музика. Затова аз не съм и няма да стана никога балерина. Тук липсва чувство за мярка и реална самооценка…“, гласи друг.

Песента коментира и музикантът Венци Мицов:

„Само заради това си струваха реформите – да вземем ПВУ – то, за да излезе този шедьовър!!!

Поклон на НФК, МК и ИТН, да се свети името им!!!

PP. Ся, не бъдете критични, за 70 000 евро толкова, следащия път ще има и специални ефекти – например Тошко Йорданов язди дракон :))))“