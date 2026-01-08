08.01.2026 | 22:01
Внезапно почина съпругът на Меглена Кунева
Видната комунистическа фамилия Пръмови има още една топ снаха - шефката на БНТ Уляна

Едва месец преди да навърши 65 години внезапно си отиде финансистът Андрей Пръмов. Видният син на Политбюро бе един от най-известните финансисти у нас. Има завидна кариера на банкер в Стопанска банка (главен дилър), Пощенска банка, Международната банка за инвестиции и развитие.

Специализирал е в Булбанк, в инвестиционните банки „Соломон брадърс“ и „Дрексел, Бърнъм“, в Лойдс банк- Лондон, както и борсови операции на борсите в Чикаго и Ню Йорк.

Член е на Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж, съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация „Атанас Буров“.

Пръмов имаше и частен бизнес като управител на финансова къща „Адлон дисконт“. Пръмов бе женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева, с която имат едно дете.

В карловското село Войнягово още помнят сватбата на “своята снаха” Меглена Кунева-Пръмова. Флагманката на Реформаторския блок се омъжила през далечната 1985 г. за Андрей Пръмов. От селото е свекърът на Меглена Иван Пръмов (отдавна покойник) – някогашен земеделски министър и секретар на ЦК на БКП.

В селото и днес често говорят за славния род Пръмови. Бай Иван редовно посрещал в дома си в Бояна гости от Войнягово. Тогава свекърът споделял, че от трите си снахи най-много харесвал Меглена – само тя му викала „татко”, уважавала го, почитала го, била кротка и разбрана. Селяните разказват, че другата снаха Уляна Пръмова била малко урсуз – искала да е голям началник, не случайно се издигнала до шеф на БНТ.

Етърва на Уляна и Меглена Пръмови за малко била и телевизионната говорителка Лили Ванкова, възпята в шеговита песен на Тодор Колев. Тя се омъжила за третия брат Райчин, но бракът не продължил много.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране