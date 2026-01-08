Внезапно почина съпругът на Меглена Кунева

Едва месец преди да навърши 65 години внезапно си отиде финансистът Андрей Пръмов. Видният син на Политбюро бе един от най-известните финансисти у нас. Има завидна кариера на банкер в Стопанска банка (главен дилър), Пощенска банка, Международната банка за инвестиции и развитие.

Специализирал е в Булбанк, в инвестиционните банки „Соломон брадърс“ и „Дрексел, Бърнъм“, в Лойдс банк- Лондон, както и борсови операции на борсите в Чикаго и Ню Йорк.

Член е на Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж, съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация „Атанас Буров“.

Пръмов имаше и частен бизнес като управител на финансова къща „Адлон дисконт“. Пръмов бе женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева, с която имат едно дете.

В карловското село Войнягово още помнят сватбата на “своята снаха” Меглена Кунева-Пръмова. Флагманката на Реформаторския блок се омъжила през далечната 1985 г. за Андрей Пръмов. От селото е свекърът на Меглена Иван Пръмов (отдавна покойник) – някогашен земеделски министър и секретар на ЦК на БКП.

В селото и днес често говорят за славния род Пръмови. Бай Иван редовно посрещал в дома си в Бояна гости от Войнягово. Тогава свекърът споделял, че от трите си снахи най-много харесвал Меглена – само тя му викала „татко”, уважавала го, почитала го, била кротка и разбрана. Селяните разказват, че другата снаха Уляна Пръмова била малко урсуз – искала да е голям началник, не случайно се издигнала до шеф на БНТ.

Етърва на Уляна и Меглена Пръмови за малко била и телевизионната говорителка Лили Ванкова, възпята в шеговита песен на Тодор Колев. Тя се омъжила за третия брат Райчин, но бракът не продължил много.