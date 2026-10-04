04.10.2026 | 19:36

Водещ мотив за убийството на Илиян Филипов е голяма сума пари от спортни зaлози

Няма преки свидетели на убийството на пловдивския бизнесмен

Преди произнасянето на съда по делото за убийството на Илиян Филипов, прокурор Димитър Молев каза пред медиите, че са налице достатъчно доказателства, от които може да се направи обосновано предположение, че Славчо Мегеров е извършил престъплението, в което е обвинен.

Прокурорът отказа да съобщи дали е намерено оръжието на престъплението. Той заяви, че няма преки свидетели на убийството. Работи се по всички възможни версии, разследването не е завършено.

Мотивът на престъплението остава личен – неуредени финансови отношения. Назначени са всички възможни експертизи, очаква се тяхното заключение. По думите му убийството е извършено във фоайето на жилищна сграда на площадката до асансьорите. Пред медиите след произнасянето на съда Димитър Молев посочи, че водещ мотив за убийството на Илиян Филипов е голяма сума пари от нерегламентирани спортни зaлози.

„В различните свидетелски показания се говори за суми между 15 000 и 20 000 лева давани от убития на обвиняемия за различни спортни събития, до няколко… да кажем няколко крупни суми. След това обвиняемият е трябвало да изплати сумата на убития“, каза прокурорът.