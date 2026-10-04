Черен рекорд! Трима мотористи загинаха за ден

Трима мотористи загинаха само за часове в различни места в страната.
Тежък пътен инцидент затвори Айтоския проход в двете посоки заради катастрофа между лек автомобил и мотоциклет. Инцидентът е станал около 17:30 ч. в близост до разклона за село Зетьово. На място има екипи на полицията.
От Областното пътно управление потвърдиха за БНТ, че е загинал мотористът. Към момента няма официална информация за други пострадали, както и за причините, довели до инцидента.
Около 13:35 ч. в неделя на улица „Патриарх Евтимий“ в Банско е станал тежък пътен инцидент, при който е загинал 43-годишен мъж от София, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.
По първоначална информация товарен автомобил на пътна помощ е отнел предимството на мотоциклет, управляван от мъжа. В резултат на сблъсъка мотористът е паднал на пътното платно и е починал на място.
Моторист загина и по-рано при катастрофа край болница „Токуда“ в София. По първоначални данни в инцидента не е участвало друго превозно средство.
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