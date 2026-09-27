27.09.2026 | 18:00

WSJ скандално: Посланичката на САЩ в Гърция посочила на България от коя фирма да купува газ

На среща с Илияна Йотова присъствал и лобист на гръцка компания

„Американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл, бивша годеница на Доналд Тръмп-младши, тази пролет многократно пътува до София с конкретна мисия: администрацията на Доналд Тръмп искаше съюзниците на източния фланг на Европа да купуват американски природен газ за милиарди долари. Но имало едно условие. Според хора, запознати с разговорите, Гилфойл казвала на българското правителство, че трябва да работи с гръцката строителна компания Aktor Group — нов играч в газовия бизнес, който се е обединил с подкрепяната от гръцката държава енергийна компания DEPA, за да доставя втечнен природен газ от САЩ.“

Това разкрива в свое разследване Wallstreet Journal.

„Няма съмнение, че това е един вид официална позиция на американското правителство“, казва пред изданието човек, запознат с разговорите.

На среща с българския президент, редом до 57-годишната посланичка седял 39-годишен мъж на име Христос Марафатсос. Той е присъствал на толкова много нейни срещи, че някои чуждестранни представители го взели за началник на кабинета ѝ. Всъщност Марафатсос е един от водещите лобисти на Aktor — компания, чийто изпълнителен директор е докарал Гилфойл в България с частен самолет.

За срещата на Йотова с Гилфойл се разбра единствено от социалните мрежи на самата американска посланичка. Президентството запази визитата в тайна.

„Под ръководството на президента, Съединените щати работят с Гърция, България и други партньори в региона за реализиране на общата визия за енергийна сигурност по протежението на Вертикалния газов коридор“, написа Гилфойл в профила си в социалната мрежа Екс.

Тя съобщи, че се е срещнала с президента Илияна Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери. Гилфойл е била в България заедно с бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани.

Работната среща е била в продължение на тази от първи април между Гилфойл и Йотова, на която беше обсъдена транспортната свързаност и икономическите ползи за Балканите от развитието на коридор номер 8.

Гилфойл използва посланическия си пост в Гърция, за да прокарва т.нар. „вертикален газов коридор“, предназначен да приема американски втечнен природен газ в Гърция и да го пренася по тръбопроводи към Украйна, пише изданието.

Но според WSJ тя е озадачила правителствени представители в региона с настойчивото си популяризиране именно на Aktor и с ролята на Марафатсос — човек без особен предишен опит нито в дипломацията, нито в енергетиката.

Марафатсос често може да бъде видян до Гилфойл като неофициален човек, който контролира достъпа до нея. Той присъства на срещи в посланическата ѝ резиденция и с представители на правителства в региона — нещо крайно необичайно за частно лице.

Няколко души, които са се срещали с него и посланичката, включително правителствени представители, казват, че той не е споменавал връзките си с Aktor.

Бивши служители на Държавния департамент, работили по „вертикалния коридор“, казват, че американски служители, ангажирани с проекта, никога не са се срещали с ръководители на Aktor и дори не са чували компанията да бъде споменавана като потенциален партньор.

Според Робин Брукс, бивш директор за Балканите и Централна Европа в Съвета за национална сигурност при президента Джо Байдън, американски посланик, който популяризира чуждестранна компания, е „абсолютно проблематично“.

„Поставя въпроса дали срещата служи на американските интереси или на някакъв частен интерес“, казва тя пред WSJ.

Американски представител заявява пред изданието, че Гилфойл е пътувала до България, „за да прокарва американските интереси: увеличаване на продажбите на американски втечнен природен газ на европейски партньори и намаляване на зависимостта на Европа от руския газ“. По думите му тя е действала „в пълно съответствие с указанията на Държавния департамент“.

Адвокатът на Гилфойл Джеси Бинал заявява, че тя „работи с компании от целия енергиен сектор“, а официалните ѝ срещи се координират чрез каналите на посолството, а не чрез Марафатсос.

Адвокатите на Aktor също отхвърлят твърдението, че Гилфойл неправомерно е популяризирала компанията. Според тях участието на Aktor във вертикалния коридор е започнало преди каквито и да било контакти с посланичката.

През ноември Aktor обяви съвместното предприятие Atlantic-SEE LNG, притежавано на 60% от Aktor и на 40% от DEPA. През следващите месеци компанията подписа меморандуми и търговски споразумения с газови компании в България, Украйна, Босна и Херцеговина и Румъния.

Марафатсос и лобирането

Марафатсос се присъединил към политическата кампания на Тръмп още през 2015 г. По-късно станал председател на организацията Greek Voices for Trump. След номинацията на Гилфойл за посланик той се превърнал в неин близък съветник и я подготвял за изслушването в Сената. Присъствал и на встъпването ѝ в длъжност. Преди тя да замине за Атина, Марафатсос започнал да предлага услугите си на гръцки компании от енергетиката и корабоплаването, като изтъквал връзката си с бъдещата посланичка.

На 5 ноември той официално се регистрирал като лобист на Aktor в САЩ. До юни компанията му е платила 160 000 долара, за да установява контакти с Белия дом, Държавния департамент и Министерството на енергетиката.

За девет месеца Марафатсос е декларирал повече от 440 000 долара доходи от лобистка дейност.

Той често присъствал на срещи с Гилфойл и насочвал събеседниците ѝ да продължат комуникацията чрез него. Един инвеститор научил едва по-късно, че Марафатсос работи за Aktor, въпреки че по време на срещата не го бил споменал.

В рамките на седмици след наемането му Aktor получила значително по-голям достъп до администрацията на Тръмп.

През февруари изпълнителният директор на Aktor Александрос Ексархоу се присъединил към министрите на енергетиката на Гърция и България на вечеря във Вашингтон заедно с Гилфойл. На следващия ден съвместното предприятие на Aktor подписало нови меморандуми за разбирателство с газови компании в България, Украйна, Албания и Босна и Херцеговина.

През март Гилфойл посетила неофициално Албания заедно с Марафатсос и Ексархоу и се срещнала с премиера Еди Рама. Там тя представила възможностите за енергийно сътрудничество.

Няколко седмици по-късно албанското правителство получило от администрацията на Тръмп списък с компании, заинтересовани от партньорство за доставки на американски газ. Според албанския енергиен министър единствената предложена сделка била с Venture Global — американската компания, която вече имала договор със съвместното предприятие на Aktor.

През април Гилфойл се върнала в Албания за подписването на споразумение за 6 милиарда долара за 20 години, предвиждащо покупката на около един милиард кубически метра газ годишно.

Aktor изчислява, че печалбата ѝ преди данъци от подписаните или предстоящите договори за втечнен природен газ може да достигне 1,8 милиарда евро за 20 години.

Не е ясно дали всички договори ще бъдат реализирани. Украинската държавна газова компания съобщи пред Journal, че преговорите за бъдещи покупки от Atlantic-SEE са спрели.

Скандалната вечеря в Атина

През март, на вечеря в Атина с участието на гръцки и американски представители, Гилфойл влязла в спор с гръцкия министър на енергетиката Ставрос Папаставру. Според човек, присъствал на вечерята, както и други хора, на които разговорът е бил разказан, Гилфойл казала по повод очаквания крах на румънското правителство:

„Можем да направим това с всяка държава, която поискаме. Можем да го направим и тук.“

Разговорът станал разгорещен, а Папаставру отвърнал, че САЩ не могат да сменят правителството на Гърция, избрано от народа.

Адвокатът на Гилфойл оспорва тази характеристика на разговора.

Гилфойл се превърна в един от най-видимите представители на новия тип американска дипломация при Тръмп, съчетаващ политика, бизнес и лични връзки. Назначаването ѝ за посланик последва шумната ѝ раздяла с Тръмп-младши. Според хора, запознати с разговорите, близки до него са лобирали тя да получи посланически пост.

Преди това Гилфойл е била телевизионна водеща в Fox News и е участвала активно в политическите кампании на Тръмп. Самият президент я номинира за посланик в Гърция през декември.

Марафатсос, който се познавал с нея още от началото на политическата кариера на Тръмп, постепенно се превърнал в един от най-близките ѝ съветници.

Така около американската посланичка в Гърция се оформя необичайна мрежа от дипломатически, политически и частни бизнес интереси — а България се оказва една от държавите, в които тази мрежа активно прокарва американския втечнен природен газ и участието на Aktor във „вертикалния газов коридор“.