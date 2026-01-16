16.01.2026 | 9:01

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков в Пампорово

Повдигат обвинение на Божидар Бобоков, който бил под влиянието на дрогата в неадекватно състояние. Полицаите се притеснили за живота му

Обвинение за притежание на наркотици се очаква да бъде повдигнато днес на 19-годишния Божидар Бобоков, син на известния бизнесмен Атанас Бобоков, съобщи БНТ.

Младежът бе задържан в курорта „Пампорово“, докато пътува в собствения си джип, шофиран от негов приятел, също на 19 години.

Божидар Бобоков бил под влиянието на наркотици и в неадекватно състояние, като полицаите дори се притеснили за живота и здравето му. На задната седалка в автомобила бил открит плик със суха тревиста маса, около 100 – 200 гр., която ще бъде предадена за експертиза. Първоначалните подозрения са, че става въпрос за марихуана. Самият Бобоков признал, че откритите наркотични вещества са негови.

Показанията на приятеля

Приятелят на Божидар Бобоков обяснил, че двамата тръгнали от София за планинския курорт в четвъртък сутринта, като нямали намерения да преспиват. Проверява се версията дали Бобоков не е възнамерявал да продаде наркотичните вещества на трето лице в „Пампорово“.

Втори арест на на Божидар Бобоков за месец

Това е вторият арест на Божидар Бобоков в рамките само на месец и половина. На 1 декември късно вечерта той бе арестуван, заедно с още младежи, заради участие в масовите безредици в центъра на София при провеждащото се протестно шествие, организирано от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Бобоков бе обвинен и пуснат срещу мярка за неотклонение „подписка“, а баща му – Атанас Бобоков, отрече синът му да е нападал полицаи.