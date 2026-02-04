04.02.2026 | 13:29

Зам.-министър на Таки и Пеевски е уволнен и върнат на поста в рамките на часове

Премиерът Росен Желязков бързо отменил заповедта за отстраняването на Виктор Атанасов – твърдят депутати от ПП-ДБ

“Защо премиерът вчера уволни, а днес върна зам.-министъра на Таки в МОСВ?” Съобщение с това заглавие разпространи пресцентърът на „Да, България“ в сряда.

„Обаждане от Пеевски“

Пред БНТ съпредседателят на партията Ивайло Мирчев обясни: “Вчера премиерът Росен Желязков е уволнил, а днес върнал на работа заместник-министъра на околната среда и водите, който отговаря за екотаксите и който, според медийни публикации, обслужва интересите на Таки. Това означава, че някой е звъннал той да бъде възстановен на поста, от който е бил отстранен само няколко часа по-рано. Когато става въпрос за решения, от които зависят стотици милиони, хора се инсталират на най-високите позиции.”

Мирчев попита и дали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов познава Таки и срещал ли се е с него. „Въпросът е какво може да накара един премиер да върне така един заместник-министър. Аз ще ви отговоря: обаждане от Пеевски“, допълни Мирчев. Според съпредседателя на „Да, България“ този случай е илюстрация на взаимните зависимости между Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Малко преди това друг депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ – Явор Божанков, обяви във Фейсбук: „Росен Желязков снощи е уволнил заместник-министъра на околната среда Виктор Атанасов. Днес е отменил собствената си заповед и го е възстановил на поста. В историята има точно един такъв случай. Това е вторият. Не искам да правя интриги, но тук има ГОЛЯМА интрига.”

Министър на околната среда и водите понастоящем е Манол Генов от БСП. По неофициална информация от партията са били „за“ уволнението на заместника му. Самият Генов също подкрепил отстраняването на Виктор Атанасов. Той обаче не отговаря на обажданията ни, за да коментира случая.

Зам.-министър при Главчев, предложен за министър от Кожарева

Виктор Атанасов е назначен за зам.-министър през април 2024 г. по време на първото служебно правителство на Димитър Главчев, в което водачът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски имаше сериозно влияние. От информационната система на държавната администрация не се вижда да е отстраняван и връщан на поста.

Според Фейсбук публикация на BIRD.BG от 20 януари 2025 г. Виктор Атанасов е назначение на Делян Пеевски, който настоял той да остане в правителството на Росен Желязков. Бащата на зам.-министъра – Христо Викторов Атанасов, бил кадър на „Булгартабак“.

Виктор Атанасов дори бе номиниран за министър на околната среда в проекта на служебно правителство на Горица Грънчарова-Кожарева. След като Кожарева отказа да смени вътрешния министър Калин Стоянов – сега депутат от ДПС-Ново начало – кабинетът й пропадна.