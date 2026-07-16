16.07.2026 | 10:17

Заместник-кметът на ДПС в Шумен е уволнен

Кметът на града е върнал на поста предишния титуляр Десислава Петрова

Заместник-кметът на Шумен Бейнур Ахмед от ДПС, който отговаряше за финансите, е отстранен, съобщават местни медии, като цитират пресцентъра на общината.

Бейнур Ахмед беше назначен на поста през юни 2025 г., най-вероятно след политическа сделка. По това време председателят на ДПС Делян Пеевски привикваше местни политици да се снимат с него в парламента, в замяна на което правителството на Росен Желязков отпускаше средства на тези общини за реализация на проекти.

От юни тази година обаче се наблюдава обратна тенденция, след като общински съветници Нови пазар и Ставболово напуснаха санкционирания за корупция по глобалния закон „Магнитски“ политик.

Христо Христов стана кмет на Шумен, издигнат от БСП, която беше партньор на Пеевски в кабинета на Росен Желязков. Сега той се е преориентирал към партията на Румен Радев „Прогресивна България“.

Най-вероятно по тази причина кметът е освободил Бейнур Ахмед като свой заместник по бюджет и финанси и е върнал на поста предишния титуляр Десислава Петрова.

Пред местния сайт „Шум.бг“ Бейнур Ахмед казва, че е отстранен по политически причини. Той не отговаря дали му е предложено да остане на някакъв пост в общината. Казва, че му трябват няколко дни „да послуша мислите си“ и да реши как да продължи професионалния си път.

Кметът Христо Христов коментира рокадата така: „До това назначение се стигна вследствие на обстоятелството, че задължение на всеки кмет е да осигури финансова стабилност на развитието на общината, която ръководи. В решението, което съм вземал съм се ръководил именно от този принцип и те са насочени към осигуряване на най-доброто развитие и проспериране на нашия град“.

Бейнур Ахмед беше и областен управител на Шумен по време на служебните правителства на Димитър Главчев (2024 – 2025 г.).

За по-малко от три години кметът на Шумен Христо Христов смени петима пресаташета, седем заместник-кметове и секретаря на общината, отбелязва сайта „За истината“.