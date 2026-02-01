01.02.2026 | 13:02

Жалният сценарий какво ще правят баба Пена и дядо Стою със страшното евро умря

Започва политическа кампания, всички, които късаха потници със зъби на гърба на валутата, ще трябва да измислят нещо ново и то да изглежда работещо

Темата с обеднелите българи заради еврото вече е спихната като празничен балон с хелий на втората седмица – паднал е на пода и се полюшва насам-натам, носен от случайно течение.

Цели браншове в България са преимуществено в сивия сектор и то сектори, от които се генерират огромни печалби. Цялата картина на пенсиите отдавна е изкривена в резултат на това, че поне 30% от БВП се крие в сивия сектор.

Я кажете на колко щанда на открит пазар сте получавали касов бон? На пазара в „Младост“ помня един такъв, но поради някаква причина и той спря.

Но какви са числовите факти:

– На 29 и 30 декември българите са изсипали (буквално!) над 1 млрд. лева в банките;

– Само през ноември и декември в банките българите са внесли 2,9 млрд. лева;

– 107 млрд. лв. са внесени по сметки в банките през 2025 г.

– Средно по 3500 лв. в брой на човек обменят на касите на ДСК в първите дни след влизането в еврозоната;

– Депозитите в банките са скочили с 20% за година;

– Над 1 тон злато купиха българите през октомври;

– За година българите са купили инвестиционно злато за 1 млрд. лв. и са на трето място по покупка на жълтия метал в Европа;

– Само за 2025 г. в страната са извършени 226 500 имотни сделки на приблизителна стойност от около 13 млрд. лв., като сумата можем свободно да увеличим с 60%, защото гяволията с изповядване на сделки по данъчна оценка и доплащане на разликата на ръка не се променя. И все пак някои искат сделки на пълна себестойност, та не умножавам по две.

Тук липсват данни какви пари са обменяли хората, които на дълги, дълги опашки чакаха пред чейндж бюрата.

Мантрата за рязкото обедняване е редно да бъде изместена от изцяло ново говорене, защото еврото означава перспектива за всички нас. Цялото основание защо е трябвало да бъде направен референдум, защото българите не са готови да поемат „удара“ на валутата към която сме вързани от 29 години. Но всички бяхме наясно, че българите купуваха и продаваха имоти само в евро; българите продаваха автомобили само в евро; пластичните операции бяха обявени в евро, хората се разплащаха помежду си в евро.

Жалният сценарий, дебел подклаждан от безидейни медии какво ще прави баба Пена и дядо Стою на село със страшното евро не издържа и сред самите възрастни хора. Те показаха бодрост и готовност да плащат с „другите“ пари.

Казвам всичко горно като отговор на поредната жално-левова реминисценция на Радев за отказа за референдум за който се оплака в „Панорама“, макар всички да разполагаме с неговото категорично изказване, че референдум по темата „евро“ не може да се прави.

Първи облекчението от еврото усещат от туристическия бизнес. Не се хващайте за думата, за да посочите какви цени са сложили акулите по зимните курорти – те всяка година правят едно и също.

Всичко оттук насетне трябва да гледаме в перспектива и то на първо място за бизнеса.

И най-важното: българите отдавна, отдавна не са бедни. Само за 2025 г. са извършени сделки и транзакции на обща стойност от поне 27,5 млрд.лв.

Знаете ли кога тези пари доброволно щяха да излязат на светло, ако не влизахме в еврозоната?

Какво още се случва? Все повече малки бизнеси купуват ПОС терминали, защото им е светнало, че това със сигурност гарантира повече бизнес.

Казано накратко: темата със страшното евро умря. И понеже започва политическа кампания, всички, които късаха потници със зъби на гърба на еврото, ще трябва да измислят нещо ново и то да изглежда работещо.

И преди някой да се озъби за минималния размер на пенсиите ще отбележа, че хиляди пенсионери с минимални пенсии бяха сред тези, които влагат стотици хиляди в банкови сметки. А други пенсионери обменяха пачките с левове и отново прибираха у дома десетки хиляди евро. Така някои бяха и обрани напът към къщи.

Всеки, който започне борбата за гласове с чертаене на червени линии и окръжности вече губи.

–

Коментар на журналистката Лияна Панделиева.