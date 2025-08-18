Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

П олицията разследва тежко криминално престъпление в Първомай. Сигналът е от ранните часове на днешния ден, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.
В момента текат активни действия по разследването. От прокуратурата в Пловдив на този етап не дават подробности.
По информация на „24 часа“ съпругата на служител на МВР е открита мъртва в дома си. Убийството станало през нощта, докато съпругът ѝ е бил дежурен в Районното управление в Първомай.
Жената е малко над 40-годишна, учителка е в детската градина на кв. „Дебър“. Наръгана е с нож в областта на артерията и е починала от острата кръвозагуба.
На ужасяващата гледка се натъкнал в понеделник сутрин 18-годишният син на жертвата. Семейството има и друго дете – студентка в Пловдив.
Жилището, където е станало убийството, е обградено от полиция.
