16.09.2026 | 18:30

24-годишен мъж се обеси на билборд в Бургас (снимка 18+)

Младият мъж е сложил край на живота си преди минути

24-годишният бургазлия Георги П., който живее в жк „Възраждане”, бе открит мъртъв преди минути, съобщи местното издание.

Той е решил да сложи край на живота си по крайно необичаен начин. Георги П. се е самообесил на билборд зад завода „Кроношпан”. Няма предсмъртно писмо и разследващите не са наясно какво го е подтикнало към това действие.

На място има полицейски екип. Тялото не е свалено, защото тече оглед.