16.09.2026 | 18:30
24-годишен мъж се обеси на билборд в Бургас (снимка 18+)
Младият мъж е сложил край на живота си преди минути
24-годишният бургазлия Георги П., който живее в жк „Възраждане”, бе открит мъртъв преди минути, съобщи местното издание.
Той е решил да сложи край на живота си по крайно необичаен начин. Георги П. се е самообесил на билборд зад завода „Кроношпан”. Няма предсмъртно писмо и разследващите не са наясно какво го е подтикнало към това действие.
На място има полицейски екип. Тялото не е свалено, защото тече оглед.
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