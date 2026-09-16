„Продължаваме промяната“: Къде е спала ДАНС три години за „Петрохан“?

Очевидно някой в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) покровителства групи, които нанасят щети на българските деца, коментира лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

„Истинският въпрос е когато са подавани сигнали в ДАНС през 2022 г., къде е спала ДАНС три години, какво е направила, кой в ДАНС е покровителствал това нещо, защо ДАНС не е сигнализирала прокуратурата“, каза още той.

По думите му това прилича на случая в Пловдив – за неофашистките групи, където пак ДАНС е знаела и нищо не е направила. „Очевидно някой в ДАНС покровителства групи, които нанасят щети на българските деца и нека да припомним, че от 2021 г. шеф на ДАНС е Пламен Тончев – лично назначение на Румен Радев, който отказа Тончев да бъде сменен, когато акад. Денков поиска смяната му като председател“, добави Василев.

„Сега Тончев е назначен за втори път и въпросът е дали Тончев знае за тези покровители в ДАНС и премиерът знае ли за тях“, посочи Василев.

В отговор на въпрос дали ПП ще се разграничат от кмета на София Васил Терзиев заради даренията му към Ивайло Калушев и групата му, Василев посочи, че Терзиев „няма служебното положение да покровителства“.

„Веднъж да съм съгласен с господин Радев, че трябва да стигнем до дъното на скандала“, добави Василев.

Освен това той призова президента Илияна Йотова да даде обяснения за случаите на помилване на лица, свързани с наркотрафик.

„Ние искаме госпожа Йотова да обясни защо е направила тези помилвания, защо от всички болни престъпници е взела точно наркодилъра и наркотрафиканта. Защо от 28 помилвания пет са свързани с наркоразпространение“.