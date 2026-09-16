16.09.2026 | 10:14

Още лоши новини за Борисов от САЩ

И американското правосъдно министерство твърди, че лидерът на ГЕРБ е прибрал 45 млн. евро подкупи от Васил Божков в периода 2017-2019

От Америка продължават да валят лоши новини в Банкя. Министерството на правосъдието на САЩ депозира секретни документи и доказателства по федералното дело във Вашингтон, заведено от Васил Божков срещу санкционирането му по закона „Магнитски“. По делото OFAC вече установи и заяви в прав текст, че Бойко Борисов е прибирал огромни подкупи от Черепа в продължение на години, припомня Bird.bg.

В понеделник помощник главният прокурор на САЩ Brett Shumate уведомява съда, че документите са налични в секретното деловодство на правосъдното министерство. Сега съдията докладчик Paul Friedman следва да се свърже с въпросния отдел и съвместно да организират конфиденциалното предаване на материалите на съда.

Американският ГПК – 50 U.S.C. § 1702(c) – изрично предвижда възможността секретни документи да бъдат предоставени само и единствено на съдията по делото. Докладчикът се запознава с материалите в закрито заседание и може да ги съобрази при постановяване на крайното съдебно решение. Именно в такава хипотеза се намираме към настоящия момент – което най-вероятно означава, че делото на Божков срещу OFAC се очертава да върви към финал.

За сравнение ще посочим, че делото на Делян Пеевски срещу OFAC – заведено още през 2022 – тотално зацикли и от две години по него няма практически никакво движение. Пеевските адвокати не пожелаха – или вероятно не можаха – да оспорят фактическите установявания на OFAC, че Корпулентния е корумпирано длъжностно лице.

Подобни фактически установявания на OFAC по делото на Божков посочиха ясно и недвусмислено, че Борисов и Горанов са прибрали 45 милиона евро подкупи от Божков в периода 2017-2019. Борисов преди около месец се обиди на БНТ, че го питат по темата и ги сгълча вместо това да го питат за нефтените проучвания в Черно море. Мисловната връзка не ни е съвсем ясна, но оттогава Банкята тотално млъкна по темата. Междувременно по делото в САЩ постъпиха 120 страници явни документи – в които името на Борисов фигурира 40 пъти.

Вече втори месец прокуратурата се прави на умряла лисица и ни занимава с какви ли не простотии, само и само да не се наложи да отговаря защо бездейства и игнорира документи от американски федерален съд – налични онлайн. Мандатът на и.ф. Стефанова изтича на 22-и октомври и тя очевидно не смята да си дава зор за каквото и да било. А същите въшки от ПК на ВСС, които избраха (и после уволниха) Гешев, които го смениха със Сарафов, които избраха след него и Стефанова, след един месец ще изберат и новия и.ф. главен прокурор. Честито.