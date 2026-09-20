20.09.2026 | 11:08

7 млрд. долара има най-богатият българин

Влад Тенев е главен изпълнителен директор на "Робинхуд" ("Robinhood") - приложение за търговия с акции без такси

7,1 милиарда долара е състоянието на българина Влад Тенев, става ясно от тазгодишната класация на световната медийна компания „Форбс“. Натрупаното състояние на 39-годишния бизнесмен го държи категорично на позицията на най-богат наш сънародник.

Тенев е главен изпълнителен директор на „Робинхуд“ („Robinhood“) – приложение за търговия с акции без такси, което основава през 2013 г. заедно с колегата си от Станфорд Байджу Бхат.

Влад е сред десетте най-млади милиардери в класацията „Форбс 400“ на най-богатите американци, като със състоянието си заема престижното 9-о място.

Най-богатият сред десетте най-млади е 39-годишният наследник на „Уолмарт“ Лукас Уолтън със състояние от 44,4 млрд. долара, като е и единственият в групата, който е наследил богатството си.

„Общото състояние на десетте най-млади милиардери във „Форбс 400″ тази година достига 169 млрд. долара спрямо 357 млрд. долара година по-рано. Спадът е основно резултат от това, че няколко изключително богати предприемачи вече са над 40-годишна възраст и отпадат от тази група“, пишат от водещото списание в деловия свят.

Един от най-бързо растящите бизнеси на „Робинхуд“ днес са пазарите за прогнози, при които потребителите могат да купуват договори, свързани с бъдещи събития като избори, решения на Федералния резерв, спортни резултати и дори времето. Влад Тенев също така е председател на „Хармоник -ИИ“ („Harmonic – AI“) стартъп, който основава през 2023 г. и който е фокусиран върху математическото разсъждение.

Тенев, който е роден в България в семейство на служители на Световната банка, отрасва във Вашингтон и учи във Висшето училище за наука и техника „Томас Джеферсън“. Завършва математика в Станфордския университет, където се запознава с Байджу Бхат, син на индийски емигранти. Владимир започва докторантура по математика в UCLA, но напуска, за да работи с приятелят си Бхат.