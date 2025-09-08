Ахмед Доган изчезна

Ахмед Доган, който загуби не само партията си, знаковите лица на АПС, но и публичен образ, съвсем изчезна от хоризонта. „Заряза ни!“ Така депутатите му коментират действията на Сокола, който буквално изчезнал.
Представителите на АПС в парламента били в паника, че председателят им зарязал напълно идеите за възраждане на ДПС и създаването на нова формация.
В Народното събрание депутатите на Доган са едни от най-презираните сред останалите опозиционери, но по думите на ДПС-Ново начало, колегите им са удобни „натискачи на копчета“, стане ли въпрос за вот на недоверие.
Говори се, че низвергнатият им председател се покрил в дома на сина си Демир и рядко изтрезнявал.
Младежите в екипа на Доган искат да привлекат нови лица в партията, но неадекватното поведение на Доган обърква плановете им. Засега тези идеи се коментират само в парламентарната стая на групата, както и в затворени групи в социалните мрежи.
Но липсата на лидерство ще продължава да люспи групата, докато накрая най-верните съратници на Доган не останат самотни единици в на парламентарните банки с клеймото „независим депутат“.
