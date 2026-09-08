08.09.2026 | 21:54

Арестуваха известен бургаски бизнесмен за трафик на 1,4 тона кокаин

Иван Ламбов е задържан при международна операция по искане на германските власти. Завариха го да трие файлове

Популярният бургаски предприемач Иван Ламбов е бил задържан при международна операция, свързана с разследване за трафик на 1,4 тона кокаин. Ламбов, чиято съпруга Татяна беше избрана за „Мисис Бургас“ през 2023 г., е арестуван в жилището си на ул. „Митрополит Симеон“ №23 в централната част на Бургас.

Германските власти го издирват заради трафик на кокаин

Задържането е извършено в рамките на международна правна помощ, след като към българските власти е постъпило искане от Германия. Според информацията на Флагман.бг прокуратурата в Дюселдорф е обявила Иван Ламбов за издирване във връзка с разследване на мащабен наркотрафик.

Става въпрос за случай, при който фирма, свързвана с Ламбов, е извършила транспорт на огромна пратка кокаин от пристанището в Антверпен, Белгия, към Германия. Количеството на наркотика е оценявано на 1,4 тона, а стойността му възлиза на десетки милиони евро.

В акцията са се включили германски криминалисти, както и служители на Борба с организираната престъпност в Бургас. По информация на източниците операцията е била проведена светкавично. Само за няколко минути пространството около дома на Ламбов било изпълнено с униформени полицаи и оперативни служители.

Камерите в дома и отказът да отвори

Имотът на Иван Ламбов бил оборудван с множество камери за видеонаблюдение, благодарение на които той можел да следи какво се случва около къщата. Именно системата за наблюдение му позволила да разбере, че пред дома му се извършва полицейска операция.

Според информацията на Флагман.бг Ламбов първоначално отказал да отвори вратата пред пристигналите служители. Поведението му породило подозрения сред разследващите, че зад затворените врати може да се извършват действия за унищожаване или заличаване на доказателства, свързани с германското наказателно производство.

След като германските криминалисти и служителите на БОП успели да влязат в жилището, по информация на изданието заварили Ламбов пред електронните му устройства. Той бил в процес на изтриване на файлове от лаптоп и таблет.

Иззети са лаптоп и таблет

Двете устройства са били иззети от разследващите органи и предстои да бъдат подложени на специализирана експертиза. Тя трябва да установи какви файлове са били заличени, какво е съдържанието им и дали изтритата информация може да бъде възстановена от експертите.

По този начин разследващите се очаква да проверят дали от устройствата могат да бъдат извлечени данни, които имат отношение към германското разследване и предполагаемия транспорт на наркотика.

Съдът го остави в ареста

Иван Ламбов вече е задържан, като съдът му е определил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, показва проверка на изданието.

Следващата важна процедура предстои в петък, когато трябва да бъде разгледано искането на германските власти за предаването на Ламбов на Германия. Тогава ще стане ясно и как ще се развие процедурата по исканата от германската страна екстрадиция.

Бизнесмен с германски паспорт

В продължение на години Иван Ламбов се представял в Бургас като изключително успешен бизнесмен. Той притежава германски паспорт и действително демонстрирал сериозни финансови възможности, което допринесло за изграждането около него на своеобразен митичен образ на заможен предприемач.

Именно финансовите му възможности и начинът му на живот дълго време привличали внимание в града, макар около името му през годините да са възниквали и различни спорни ситуации.

Има ли връзка с пратката от 300 кг край Бургас?

На този етап остава неизяснено дали арестът на Ламбов има връзка с другия голям случай с наркотици в района на Бургас. В петък при отделна акция край Бургас беше задържан камион, превозващ 300 килограма наркотично вещество. Според наличната информация пратката е била предназначена за депо в Поморие.

Все още няма официални данни, които да потвърждават дали двата случая са свързани, или става дума за напълно отделни разследвания. Предстои действията на българските и германските служби да покажат дали между тях съществува обща престъпна схема или връзка между участниците.

Иван Ламбов: Ако имах общо с такава пратка и тя е задържана, досега нямаше да остана жив

Ламбов категорично отрече да има каквото и да било отношение към огромната пратка наркотик и заяви, че по собствено желание ще бъде предаден на германските власти, за да изчисти името си. Той вече е ангажирал адвокат и твърди, че ще отиде в Германия по собствено желание, за да изчисти името си.

„Ако имах общо с такава пратка и тя е задържана, досега нямаше да остана жив“, каза Иван Ламбов. По думите му той е напълно невинен и попаднал в германското разследване заради компания, която е притежавал в миналото, но е продал години преди разследваното престъпление. „Ако имах общо с такава пратка и тя е задържана, досега нямаше да остана жив“, каза Иван Ламбов. По думите му той е напълно невинен и попаднал в германското разследване заради компания, която е притежавал в миналото, но е продал години преди разследваното престъпление.

Версията, която Ламбов изложи е следната: през 2021 г. той продал фирмата си на германски гражданин, когото до този момент смятал за свой приятел. Според Ламбов престъпната дейност, която германските власти разследват, е извършвана през 2023 г. – две години след продажбата на дружеството.

„През 2021 година продадох фирмата на един немец, който ми беше приятел. С подставено лице господинът е извършвал криминално деяние през 2023 година. Оттам нататък този човек е оперирал с 40-50 фирми и е извършвал трафик на наркотици. Мен не ме арестуват нито през 2023, нито през 2024, нито през 2025 година“, разказа Ламбов.

Той отказа да съобщи името на германския гражданин, на когото твърди, че е продал компанията. Обясни, че го е познавал лично и го е смятал за приятел, но не желае да разкрива самоличността му заради тайната на разследването. Ламбов подчерта, че се е намирал далеч от бизнеса и практиките, които според него този човек е развивал след сделката. Той отказа да съобщи името на германския гражданин, на когото твърди, че е продал компанията. Обясни, че го е познавал лично и го е смятал за приятел, но не желае да разкрива самоличността му заради тайната на разследването. Ламбов подчерта, че се е намирал далеч от бизнеса и практиките, които според него този човек е развивал след сделката.

По думите на бургазлията въпросният мъж е бил задържан наскоро и именно след това германското разследване се е разширило към свързани в миналото с него компании и лица.

„Този господин го арестуват наскоро и започва разследване. Оттам в полезрението им влизам и аз. Това го пишат на мен, но нямам нищо общо. В момента абсолютно доброволно отивам в Германия“, заяви Иван Ламбов. Той коментира и правното си положение, като според собственото му обяснение германското производство не го третира като човек с доказана вина, а като лице, чието евентуално участие трябва да бъде изяснено.

Бизнесменът оспори и една от най-сериозните информации около акцията по задържането му – че непосредствено преди влизането на разследващите е изтривал файлове от лаптоп и таблет. Ламбов категорично заяви, че устройствата са предадени от него доброволно и че е оказал пълно съдействие.