08.09.2026 | 19:46

Анализатори: Йотова е фаворит за президентския пост, но „мачът не е свирен“

Доц. Георги Лозанов, проф. Михаил Константинов и Владимир Левчев коментираха възможните обрати в президентската надпревара

Към този момент Илияна Йотова изглежда като фаворит за президентските избори, но битката все още не е решена. Около това мнение се обединиха медийният експерт доц. Георги Лозанов, математикът и бивш член на ЦИК проф. Михаил Константинов и писателят Владимир Левчев в студиото на „Денят ON AIR“.

Лозанов: Говоренето за победа на Йотова е пиарски трик

Според доц. Лозанов предварителното обявяване на победителя може да повлияе на избирателите. Той определи твърденията, че Илияна Йотова вече е спечелила, като пример за т.нар. самосбъдващо се пророчество.

„Взимаш един кандидат и непрестанно започваш да говориш, че той ще спечели, и голяма част от избирателите гласуват за този, който ще победи“, коментира той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Доц. Лозанов даде за пример и избора на Румен Радев, при който според него предварителните очаквания за голяма електорална вълна са допринесли за резултата му.

За него обаче същинският въпрос на предстоящия вот не е само кой ще бъде президент, а дали ще се появи политическа алтернатива на влиянието, което Радев е придобил.

Константинов припомни обрата с Първанов

Проф. Михаил Константинов също посочи Илияна Йотова като кандидата, който към момента се очертава да спечели, но предупреди, че резултатът не бива да се приема за предрешен.

Той припомни президентските избори отпреди 25 години, когато Петър Стоянов е изглеждал като безспорен фаворит, но Георги Първанов успява да обърне очакванията и да спечели и двата тура.

„Нищо не е 100% на този свят„, каза Константинов. Той отбеляза и друга закономерност – досега при седемте президентски избора в България кандидатът, спечелил първия тур, е печелил и втория.

Левчев: Мачът не е свирен

„Не мисля, че мачът вече е свирен“, подчерта Левчев относно изхода от изборите. Той насочи вниманието към политическото влияние на Румен Радев и заяви, че според него в страната се очертава силна проруска тенденция. По думите му това е опасно за България, тъй като страната е част от Европейския съюз и НАТО, а Русия я определя като вражеска държава.

Политическата посока на България и Европа

Доц. Лозанов също определи случващото се у нас като процес на „ресъветизация“. Според него отново се засилва политическата ос „БКП, БСП, Москва“ и е важно бъдещият президент да не бъде свързан с нея.

„Тук даже нямаме проблем с бежанците, тука направо си отиваме към Русия“, заяви Лозанов. Той посочи и избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател като знак за известна еманципация от страна на Илияна Йотова.

Константинов от своя страна постави акцент върху политиката на европейските лидери и необходимостта от промяна в подхода към войната в Украйна. „Един ръководител свестен няма в момента в Европа“, заяви той, като определи случващото се като „абсурд“.