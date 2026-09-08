08.09.2026 | 21:37

Ицо Хазарта напуска „Продължаваме промяната“?

Евродепутатът Христо Петров обеща важно съобщение утре точно в 9 часа, а близки до него твърдят, че отношенията му с партията отдавна са охладнели

Евродепутатът Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта, изглежда се готви да се раздели с „Продължаваме промяната“ – партията, която преди близо пет години го извади от музикалната сцена и му отвори вратата към голямата политика. Повод за подобно предположение даде самият той с мистериозен пост, публикуван преди минути в социалните мрежи. С него, Хазарта обещава да направи важно съобщение утре точно в 9 часа и подсказва, че новината за част от последователите му вероятно няма да бъде изненада.

„Имам да ви съобщя нещо важно. За някои от вас може би ще е неочаквано, за други – не толкова. Вече две години съм евродепутат благодарение на вас и съм изключително признателен за подкрепата ви. Утре точно в 9:00 ч. бъдете тук, на тази страница“, написа Христо Петров.

Формулировката е достатъчно внимателна, за да не разкрива предварително какво точно предстои, но политическият контекст около Хазарта прави едната хипотеза особено логична – прекратяване или сериозно предефиниране на отношенията му с „Продължаваме промяната“.

Отношенията между Христо Петров и част от ръководството на ПП отдавна не са такива, каквито бяха в началото на политическия му път. Тогава Хазарта бе сред най-разпознаваемите лица на новата формация и един от хората, които дадоха огромна публична тежест на проекта на Кирил Петков и Асен Василев.

През есента на 2021 г. именно Петров оглави листата на „Продължаваме промяната“ в символичния 25-и МИР в София. Той влезе в Народното събрание с огромен личен капитал и бързо се превърна в една от най-ярките фигури на партията. Самият Хазарта тогава обясни решението си с доверието, което е изградил към Кирил Петков и Асен Василев, след като подробно е проверил както биографиите им, така и хората около тях.

Следващите години затвърдиха ролята му. Той остана сред най-популярните лица на ПП, а през 2024 г. бе включен и в листата на коалицията ПП-ДБ за Европейския парламент. Петров получи достатъчно силна лична подкрепа и избра Брюксел пред мястото си в българското Народно събрание.

Първият видим знак, че политическата му позиция в самата ПП се променя, дойде през септември 2025 г. След като Асен Василев бе избран за единствен председател на формацията, партията подреди изцяло нов Изпълнителен съвет. В него вече не попаднаха няколко от най-разпознаваемите лица от първите години на „Промяната“ – сред тях Христо Петров, Лена Бориславова и Никола Минчев.

Именно затова днешното му изречение „за някои от вас може би ще е неочаквано, за други – не толкова“ звучи многозначително. Ако утре Хазарта действително обяви раздяла с „Продължаваме промяната“, тя няма да бъде внезапен политически гръм от ясно небе, а финал на процес, чиито признаци се виждат от месеци.

Има и втора интригуваща хипотеза. По информация на Флагман.бг не е изключено Христо Петров да продължи политическия си път в орбитата на „Демократична България“. Към този момент няма официално потвърждение от него или от ръководството на ДБ за подобен ход и затова тази възможност трябва да бъде разглеждана единствено като политически сценарий.

Подобно решение обаче би било особено интересно. ПП и ДБ продължават да действат заедно в общата коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, включително и в избори през 2026 г. Така евентуално преминаване на Хазарта към ДБ не би представлявало непременно пълно излизане от досегашния политически лагер, а по-скоро сериозно вътрешно пренареждане в него.

Значението на евентуален разрив не е малко и по друга причина. Христо Петров никога не е бил типичният партиен функционер. Той влезе в политиката със собствена разпознаваемост, публика и силен личен вот, които не дължи изцяло на партийната машина. Това му дава свобода, с каквато малко политици в ПП разполагат, и прави всяко негово решение далеч по-тежко от обикновена вътрешнопартийна рокада. Самият му мандат като евродепутат не зависи от членството в конкретна българска партия. Дори при политическо напускане Христо Петров остава член на Европейския парламент, освен ако сам не реши да се откаже от мандата си. Това му позволява да предприеме подобен ход без непосредствен риск да загуби избраната позиция.