01.10.2026 | 16:51

Аутопсията на Илиян Филипов: Гръмнат е между очите

Жертвата е познавала убиеца си

Бизнесменът Илиян Филипов е бил прострелян от много близко разстояние, като куршумът е попаднал между очите му.

Тялото на Филипов е било транспортирано в „Съдебна медицина“ в Пловдив около 7 часа сутринта вчера. Според информацията фаталният изстрел е произведен от изключително близко разстояние. Разследващи допускат, че това може да означава, че жертвата е познавала извършителя и е допуснала близък контакт с него. Това обаче е само една от възможните хипотези, които се проверяват в рамките на разследването, съобщава 24 часа.

Официално от МВР към момента не посочват конкретен мотив и заявяват, че се работи по всички версии, включително и по лични мотиви. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев днес съобщи, че е сигурен за физическия изпълнител, но има разнопосочни данни за мотива за убийството.

По-късно жена му се обадила, за да му каже, че около жилището се навърта мъж с качулка. Вместо да подаде сигнал на телефон 112, Филипов обърнал автомобила си и се върнал в кооперацията. Именно там е бил смъртоносно прострелян.

Илиян Филипов беше убит около 1 часа през нощта на 30 септември. Малко преди това той бил с бременната си приятелка на мача България – Естония. След срещата я оставил в свой имот в район „Западен“ и потеглил към село Марково, където живее.

В късния следобед вчера в София като заподозрян за убийството беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров- Мегера. Двамата поддържали приятелски отношения от години и са били бивши съдружници в една от фирмите на Филипов.

Именно това обстоятелство се проверява от разследващите във връзка с версията, че Филипов е допуснал извършителя до себе си.

Мегеров е познат на полицията от началото на 90-те години. Името му фигурира в разследвания за кражби, грабежи и обири на златарски ателиета и банкови офиси.