25.09.2026 | 11:12

Българин отиде да си купи баничка и разбра, че дължи 1,3 млн. евро в Румъния (видео)

31-годишният Делян Жечев се оказал управител на задлъжнял холдинг в Тимишоара заедно с измамена като него българка

Дълг за близо 1,3 милиона евро, запорирани сметки и автомобил – това се оказва реалността за 31-годишния Делян Жечев. По документи той е съдружник и управител на румънски холдинг, натрупал милиони задължения. Самият той обаче твърди, че никога не е бил в Румъния, не е чувал за компанията и не е упълномощавал никого да го представлява. Как личните му данни и тези на още една българка се оказват в румънски фирми, които дължат милиони? И как изгубена преди години лична карта води до запори и съдебно решение срещу него?

„Отидох да си взема закуска. Платих с карта, но плащането беше отказано“, разказва Делян Жечев пред Нова телевизия.

По думите му след справка първо с клиентското обслужване на банката му казали, че има запор. „Имал съм големи задължения, свързани с Република Румъния. Пишеше, че дължа, грубо казано, 1 280 000 евро. Така разбрах, че съм въвлечен в нещо доста голямо“, твърди той

„Разбрах шокиращата новина, че съм съдружник в някакъв холдинг, и притежавам 25 процента дял. Дори и в момента гледам документите и не мога да разбера въобще за какво става въпрос“, разказва друга потърпевша.

В края на юли тази жена и 31-годишният Делян Жечев, и двамата от София, разбират, че в продължение на години по документи са оглавявали румънски холдинг. Дружество със седалище в град Тимишоара е с дългове за милиони. Делян е осъден да плати близо 1 280 000 евро от тях, а неговата съдружничка се води съдлъжник. Двамата твърдят, че личните им данни са откраднати, не са чували името на фирмата и не са упълномощавали никого да ги представлява. „Абсолютен трилър. През 2015 г. на мое име е сложено предприятие, тип холдинг, което има задължения. И са ме направили като управител“, твърди Делян, който по същото време бил студент

„Точно завършвах първата ми година в университет в Англия. Завършил съм в Университета на Гринуич, в Лондон. След справка с НАП разбрах, че имам запор на сметката си, където са ми спестяванията. И имам запор, наложен и на личния ми автомобил, което е цялото ми имущество“, допълва той.

Другата потърпевша твърди, че никога не е чувала името на въпросния холдинг нито е участвала в каквато и да е фирма. Била е в Букурещ на еднодневна екскурзия преди години. А Делян е категоричен, че „кракът му не е стъпвал в Румъния, нито е минавал дори транзитно през Румъния“.

Въпреки че по думите им никога не са чували името на холдинга и не са упълномощавали никого да ги представлява, личните им данни са използвани при вписването им в дружеството. Оказва се, че имената им фигурират като съдружници и управители и в други румънски фирми

„За съжаление, това са моите лични данни. Въобще не знам по какъв начин е взета тази информация. Направо съм в шок. Как е възможно да се откраднат личните ми данни, да се създава холдинг? Направо не знам какво да кажа“, заяви потърпевшата.

„Все още не знам в колко още други фирми участвам. Направили са запитване и това се изчаква“, допълва Делян.

Как имената на двамата българи се озовават в румънски холдинг с дългове за милиони и в още други фирми със задължения? За Делян всичко започва през лятото на далечната 2013 година, когато забравя портфейла си в такси в столичния квартал „Люлин

„Излязох от колата, затворих врата, проверих си джобовете, както правя винаги, но осъзнах, че не е в мен. Тръгнах след таксито, тичах, но не успях да го хвана. На другия ден се опитахме да се свържем с въпросния шофьор от таксиметровата фирма, но той каза, че преровил колата, но нищо не е намерил“.

В портфейла е и личната му карта. Още на следващия ден съобщава в полицията и от 8 август 2013 г. тя е обявена за невалидна. Това потвърждават и от МВР. „След като си изгубих личната карта, баща ми каза, че е хубаво да проверим в Търговския регистър дали не е сложено нещо на мое име – фирма. Проверявахме една-две седмици – няма нищо“, спомня си мъжът.

В България няма нищо. Но две години по-късно, през 2015 г., от документите става ясно, че с вече невалидната лична карта Делян е вписан като притежател на 75 процента от дружествените дялове на румънския холдинг „Грийн Холдинг Ей Ес Пи“. Останалите 25 процента са записани на другата българка. От четири години тя живее със семейството си в Лондон, където със съпруга си работят в пералня.

„Холдингът се състои от седем подфирми с различни дейности – ресторанти, автомивки. Видях, че цитираната лична карта, която е използвана, е тази, която аз бях обявил за изгубена през 2013 г.“, твърди Делян Жечев.

На въпрос има ли някакво предположение откъде може да са изтекли личните ѝ данни другата потърпевша отговори: „Почнах да мисля по въпроса и единственото, за което се сетих е, че във времето ми се е налагало да тегля бързи кредити, които впоследствие не съм успявала да обслужвам, и най-вероятно по някакъв начин – оттам. Това е, което аз си мисля, но дали е така, не знам“. „Документът ми за самоличност е обявен за невалиден само в България“, заяви Делян в отговор на въпрос как личната му карта е използвана в Румъния

От МВР обаче отговарят друго. Още на 8 август 2013 г., когато личната карта на Делян е обявена за невалидна, сигналът за нея автоматично е разпространен в Шенгенската информационна система. Информацията е била видима за всички държави членки на Шенген, включително и за Румъния, през следващите близо 12 години – до 12 юни 2025 г. От вътрешното министерство уточняват, че през цялото това време не са получавали нито едно запитване от Румъния за документа или за Делян.

„Явно две години по-късно, по някакви престъпни канали, тя стига в ръцете на тези румънци и така те успяват да сътворят схемата, в която съм въвлечен“, посочва мъжът. И подчертава, че е в такава позиция, че подозира всеки – включително таксиметровия шофьор, в чието такси губи портфейла си.

Шест години след вписването на Делян в румънския холдинг идва и съдебното решение, което преобръща живота му. През 2021 г. Окръжният съд в Тимишоара постановява той да отговаря с личното си имущество за задълженията на дружеството от близо 1 милион и 280 хиляди евро. Румънските данъчни власти търсят съдействие от Националната агенция за приходите. Следва запор на банковата сметка на Делян. Запориран е и автомобилът му.

„Разбирам, че съм главно задължено лице и съм осъден за връщане на тази сума – 1 280 000 евро, като управител и съдружник с влияние 75 процента. Въпросното дружество от 2015 г. до 2019 г. натрупва огромни задължения в размер, грубо, около 1 280 000 евро. От постановлението от НАП пише, че това са задължения за данъци. Или укриване, или точене на данъци. В съдебното решение забелязахме, че има описани стотици тегления от банки, банкомати, гишета, от различни хора, където пак не знаем дали са свързани с тази сума, която аз дължа, или дали и те допринасят. Сумите са доста големи – в милиони леи и хиляди евро“, разказва Делян. Въпреки че е осъден да плати огромното задължение, Делян твърди, че никога не е получавал призовка за дело и не е имало как да се защити. Същото твърди и другата българка, която по документи е негов съдружник и съдлъжник

„Абсолютно никаква информация не съм получавал – нито писма, нито известия, нито по имейл. Нищичко. Всички тези писма, които са били пращани, са били върнати обратно към румънската държава поради непълен адрес. Също така името ми е объркано на тези писма. Аз се казвам Делян, а там пише Деян“, твърди той.

„Никога не съм получавала никакви призовки. Дори и не знам как се нарича това, че фигурирам някъде и че за нещо да ме викат“, посочва и другата потърпевша.

Делян не знае и как са подписвани документи от негово име. „Може би някой друг се е представил за мен. И така е успял да просъществува. Всички документи са заверявани при нотариус. Или съм упълномощил някого, или някой се е представил за мен“, изтъква Делян.

От румънския адвокат на Делян Богдан Арсулеску NOVA разбра, че в материалите по делото не е открито пълномощно, издадено от него, а през 2021 г. съдът е постановил решението си в негово отсъствие, без той да бъде представляван от адвокат. Защитата настоява за отмяна на решението и ново разглеждане на делото, а за предполагаемата злоупотреба с неговата самоличност вече е подаден сигнал за наказателно разследване. За да разбере кой е действал от негово име и как се е оказал длъжник за милиони, Делян подава жалби до Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура

„С разпореждане на наблюдаващия прокурор на ГДНП е възложена проверка по тази преписка. В рамките на проверката по Закона за съдебната власт трябва да бъдат проверени данните, които е изложило лицето. В това число – кога е загубена личната карта, при какви обстоятелства, кога е заявено. Като е указан двумесечен срок за изпълнение на указанията на наблюдаващия прокурор, ще бъде преценено извършено ли е престъпление, каква е неговата правна квалификация, има ли достатъчно данни за такова и коя е компетентната прокуратура“, обясни говорителят на СГП Николай Николаев.

За да установят кой е действал от името на Делян и въз основа на какви документи е вписан в холдинга, българските разследващи ще търсят съдействие от румънските власти. „Указано е да се изиска съдействие от румънските компетентни власти посредством Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР, като да се установи какви документи на лицето са използвани, кога, къде, съответно какви договори са сключвани, в какви дружества има участия. Разчитаме на румънските власти, за да може да изясним случая“, заяви Николаев.

Нова телевизия изпрати запитване до Националната агенция за приходите. Оттам отговарят, че са наложили запорите въз основа на искане от румънските власти, след като са установили пълно съответствие на предоставените лични данни, включително ЕГН-то на Делян. Агенцията обаче не разполага с информация, че личната му карта е била обявена за невалидна още през 2013 г. Допълват и че са уведомили Румъния за жалбата му, но не са получили обратен отговор, поради което принудителното изпълнение не е спряно. „Имам удостоверения, които показват кога точно съм обявил моята лична карта за невалидна. Може да се изкарат регистри, че кракът ми не е стъпвал в Румъния, нито че съм минавал през Румъния. Защото през 2015 г. все още нямаше и Шенген. Също така може да се изкара графологична експертиза на подписа ми, ако трябва“, заяви Делян

Съдружничката по документи на Делян се опитва да разбере има ли задължения и в колко фирми участва като управител. „Нямам никаква представа оттук нататък какво трябва да направя, как да процедирам. Едва ли не – как да си изчистя моите данни от даденото дружество, холдинг ли е. Не съм наясно какви последствия може да има. Не знам какво да кажа“, посочва потърпевшата жена.

Преди повече от седмица екип на Нова изпрати запитвания и до румънската прокуратура, Нотариалната камара, данъчните власти и Министерството на правосъдието. До приключването на репортажа са получили единствено потвърждения, че запитванията са регистрирани, но не и отговори по същество. От румънската прокуратура отказаха да предоставят информация по същество с аргумента, че разследванията не са публични.